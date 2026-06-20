Prava drama odigrala se u psećem parku u Ulici Franjevački put u Makarskoj, gde je tokom napada više pasa jedna kuja izgubila život, dok je njen vlasnik zadobio povrede pokušavajući da je spase.

Kako prenosi "Slobodna Dalmacija", incident se dogodio u jutarnjim časovima u ograđenom delu parka pored Gradskog sportskog centra. Devetomesečna kuja rase parson rasel terijer nalazila se u parku kada je, prema tvrdnjama svedoka, stigao muškarac sa četiri pit bul terijera koje je pustio u ograđeni prostor bez zaštitnih korpi.

Prema navodima očevidaca, psi su odmah nasrnuli na manju kuju. Njen vlasnik pokušao je da je odbrani, ali je tokom borbe zadobio više ujeda. U pomoć je pritekao i jedan prolaznik, koji je uspeo da izvuče teško povređenu životinju iz čeljusti pasa.

Uprkos naporima da joj se pomogne, kuja je uginula tokom transporta do dežurnog veterinara u Splitu.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su primili prijavu i da je obavljen uviđaj.

- Prema do sada utvrđenim činjenicama, došlo je do napada psa na drugog psa koji je naknadno uginuo. Tokom razdvajanja pasa jedna osoba zadobila je lakšu telesnu povredu. Policijski službenici preduzeli su potrebne mere i radnje, a o svim utvrđenim činjenicama biće obavešteno nadležno tužilaštvo. O događaju je obaveštena i veterinarska inspekcija radi sprovođenja postupka i preduzimanja mera iz svoje nadležnosti - saopštila je policija.

Istraga o svim okolnostima incidenta je u toku.