Bogatstvo srpskog jezika ogleda se u brojnim poslovicama i izrazima koji se i danas koriste u svakodnevnom govoru. Jedan od njih je i dobro poznati izraz “pasja vrućina”, koji se najčešće koristi za opis najintenzivnijih letnjih dana.

Ipak, malo ko zna njegovo pravo poreklo i šta se zapravo krije iza ove zanimljive jezičke konstrukcije.

Psi nisu glavni “krivci” za vrućinu

Iako se na prvi pogled može pomisliti da izraz ima veze sa psima koji teško podnose visoke temperature, stvarno poreklo je znatno složenije i vezano za astronomiju i antičke civilizacije.

Prema objašnjenju master filologa Aleksandra Živkovića, koji na Instagram profilu „Poreklo_reci“ istražuje etimologiju izraza, ključ se krije u zvezdi Sirijus.

Zvezda Sirijus i sazvežđe Velikog psa

Izraz je povezan sa pojavom Sirijusa, najsjajnije zvezde na noćnom nebu, koja se nalazi u sazvežđu Velikog psa.

U letnjim mesecima, posebno krajem jula, Sirijus se pojavljuje u ranim jutarnjim satima neposredno pre izlaska Sunca, što su antički narodi povezivali sa periodom ekstremnih vrućina.

Kako su to tumačili stari Egipćani

Za stare Egipćane, pojava Sirijusa imala je poseban značaj još u 3. milenijumu pre nove ere.

Njeno pojavljivanje označavalo je početak sezonskih promena i najavljivalo velike poplave reke Nil, koje su bile ključne za poljoprivredu i opstanak stanovništva.

Iako u Egiptu kiše nisu bile vidljive, upravo je Sirijus služio kao prirodni “signal” za dolazak važnih promena u prirodi i početak ciklusa koji je kasnije uticao i na razvoj kalendara.

Od Grčke do savremenih jezika

Stari Grci su takođe primećivali vezu između pojave Sirijusa i letnjih vrućina, pa su verovali da njegov izlazak u zoru dodatno pojačava visoke temperature tokom jula i avgusta.

Kasnije je ovaj pojam ušao u latinski jezik, a zatim se proširio na moderne jezike širom Evrope. Tako su nastali izrazi poput:

engleski: dog days

nemački: Hundstage

latinski: dies caniculares

Svi oni označavaju isti period najtoplijih letnjih dana.

Šta danas znači “pasja vrućina”?

Danas se izraz najčešće koristi za period između kraja jula i kraja avgusta, kada temperature dostižu svoje maksimume.

Iako zvuči kao jednostavna metafora za vrućinu koju teško podnose i ljudi i životinje, njegovo poreklo zapravo spaja astronomiju, antičku istoriju i razvoj jezika kroz vekove.

Upravo zato “pasja vrućina” nije samo izraz za sparne letnje dane, već i zanimljiv trag o tome kako su drevne civilizacije posmatrale nebo i tumačile prirodne pojave.