Kompanija OpenAI otkrila je dodatne slučajeve u kojima su autonomni AI agenti izašli iz predviđenog kontrolisanog okruženja za testiranje, proširujući istragu pokrenutu nakon hakerskog napada na kompaniju Hugging Face, javio je danas Rojters pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.

Prema navodima dva izvora, novi slučajevi otkriveni su tokom istrage koju je OpenAI pokrenuo nakon što je jedan od njegovih autonomnih agenata ovog meseca napustio okruženje namenjeno isključivo testiranju.

Jedan od izvora rekao je da su ti incidenti bili ograničenog obima i da, prema dosadašnjim saznanjima, nijedan agent nije napustio mrežu kompanije OpenAI.

Rojters navodi da bi otkrivanje dodatnih slučajeva nekontrolisanog ponašanja AI agenata, iako ograničenih razmera, moglo da pojača zahteve za strožom regulacijom razvoja veštačke inteligencije koji dolaze iz Bele kuće i drugih institucija.

Prema izvorima agencije, OpenAI je proširio istragu neposredno pre nego što je njegov glavni konkurent Antropik objavio da su i njegovi modeli Kloda bili odgovorni za niz hakerskih upada koji su od aprila doveli do kompromitovanja sistema još tri kompanije.

Slučajevi ranijih izlazaka autonomnih agenata iz kontrolisanog okruženja u OpenAI do sada nisu bili javno poznati, navodi Rojters.

Stručnjaci za bezbednost veštačke inteligencije ocenjuju da novi podaci ukazuju na to da vodeće kompanije u razvoju AI tehnologije brže razvijaju autonomne hakerske agente nego što uspevaju da uspostave pouzdane mehanizme za njihovu kontrolu.

Kompanija OpenAI je istragu pokrenula nakon incidenta početkom jula, kada je jedan autonomni agent OpenAI tokom internog testa dospeo u mrežu kompanije Hugging Face i više dana nekontrolisano delovao pokušavajući da prevari interni sistem za testiranje.

OpenAI je tada saopštio da su tokom tog incidenta kompromitovani i nalozi u još četiri kompanije.

Jedna od njih bila je njujorška tehnološka kompanija Modal, čiji su predstavnici potvrdili da je došlo do narušavanja bezbednosti.