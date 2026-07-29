Američka obaveštajna agencija CIA zajedno sa izraelskom obaveštajnom agencijom Mosad pokušava da pronađe iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Hamneija, ali ne da bi ga eliminisale, već žele da saznaju da li je živ. IRGC navodi da su pogođena tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala upozorenja i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski moreuz.

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Tramp obećao odgovor na iznenadni napad Irana

Predsednik Donald Tramp obećao da će SAD snažno udariti na Iran, nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku, prenosi Foks njuz.

(Reuters)

Si-En-En: Irački premijer odložio posetu Rijadu posle napada na milicije

Irački premijer Ali el Zaidi odložio je planiranu posetu Rijadu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele smrtonosne napade na proiranske iračke milicije, saopštio je danas izvor iz njegovog kabineta za CNN.

Poseta Saudijskoj Arabiji, koja je bila planirana za četvrtak, odložena je "u svetlu današnjih događaja", rekao je visoki zvaničnik iz kabineta iračkog premijera za Si-En-En, dodajući da je pomeranje termina zatražila iračka strana.

SAD i Saudijska Arabija izveli su ranije danas napade na više lokacija na severu i jugu Iraka, nakon napada oružanih grupa koje podržava Iran na američke snage i saudijska naftna postrojenja.

Prema navodima iračkih Narodnih mobilizacionih snaga, proiranske paravojne formacije, u napadima je poginulo najmanje 20 ljudi, dok je 32 povređeno.

Mete napada bili su, kako je saopšteno, "logistički objekti i skladišta oružja".

(Tanjug CNN)

IDF: Uništeno skladište oružja unutar džamije u Pojasu Gaze

Izraelska vojska (IDF) danas je saopštila da je pogodila i uništila nekoliko skladišta oružja palestinske militantne organizacije Hamas u centralnom i severnom Pojasu Gaze ove nedelje, uključujući jedno skladište unutar džamije.

Skladište oružja u džamiji na severu Pojasa Gaze je "još jedan primer kako terorističke organizacije koriste civilnu infrastrukturu u terorističke svrhe", navodi se u saopštenju IDF, prenosi Tajms of Izrael.

IDF dodaje da je plan bio da se oružje upotrebi u napadima na izraelske trupe u Gazi i na izraelske civile, ali da su lokacije sa oružjem pogođene "kako bi se ta pretnja otklonila".

(Times of Israel)

Nafta Brent poskupela na 87 dolara

Novi sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana su podstakli rast cena nafte na 87 dolara po barelu, evropski indeksi su u plusu, dok tržišta očekuju odluku američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama, kao i izveštaje o zaradi velikih tehnoloških kompanija "Majkrosoft", "Meta" i "Kvalkom".

Cena severnomorske nafte Brent skočila je u jutarnjim časovima za oko 3,8 odsto, na više od 87 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta poskupela za oko 3,7 odsto i premašila 82 dolara po barelu.

(CNBC)

Jordan: Pet iranskih raketa oboreno tokom jutra

Jordanske oružane snage saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana u zoru presrela i oborila pet raketa koje su doletele iz Irana i "ciljale teritorije te kraljevine".

Ovo saopštenje je izdato nakon što je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio da su njegove vazduhoplovne snage gađale američku vazdušnu bazu i centar Centralne komande u Jordanu, prenosi Al Džazira.

IRGC navodi da je u tom napadu upotrebio "više balističkih raketa".

(Al Jazeera)

Izvori: Iran će u narednim nedeljama dobiti kineske prenosive raketne sisteme za PVO

Iran bi u narednim nedeljama trebalo da dobije prvu pošiljku od nekoliko stotina kineskih prenosivih raketnih sistema za protivvazdušnu odbranu, naveli su izvori upoznati sa sporazumom.

Prema navodima, Teheran je potpisao ugovor o nabavci između 300 i 400 prenosivih sistema protivvazdušne odbrane (MANPADS).

Vrednost sporazuma procenjuje se na između 60 i 70 miliona dolara.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahtev za komentar, dok je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo navode o isporuci.

(Reuters)

CIA i Mosad pokušavaju da uđu u trag Modžtabi Hamneiju

Američka obaveštajna agencija CIA zajedno sa izraelskom obaveštajnom agencijom Mosad pokušava da pronađe iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Hamneija, ali ne da bi ga eliminisale, već žele da saznaju da li je živ, gde se nalazi i u kakvom je stanju, navelo je nekoliko neimenovanih izvora.

Bezbednosne službe koriste samo agente na terenu, jer Hamnei nije koristio elektroniku – telefon ili laptop od 28. februara, navode izvori.

"Modžtaba se nalazi u nekom podzemnom skloništu, lice mu je unakaženo ranama koje je zadobio u vazdušnom napadu u kojem mu je poginuo otac, i ne usuđuje se da izađe napolje da ga ne bi uočio američki špijunski satelit", piše Tajms pozivajući se na izvore.

(The Times)

IRGC: Pogođena tri naftna tankera u Ormuskom moreuzu

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su njegove pomorske snage pogodile i onesposobile tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala višestruka upozorenja i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski moreuz.

Prema navodima IRGC-a, tankeri su pogođeni nakon što nisu postupili po uputstvima da napuste nelegalni prolaz, prenosi Mehr njuz.

Nisu objavljeni podaci o zastavi brodova, njihovom teretu niti članovima posade.

IRGC je ponovio da je Ormuski moreuz pod punom kontrolom Irana i upozorio da, kako navodi, "nezakonite intervencije i naređenja" američke vojske upućena brodovima u tom području neće ostati bez odgovora.

U saopštenju je navedeno i da se ova operacija nadovezuje na nedavne incidente na ovom plovnom putu, uz tvrdnju da je Iran zatvorio Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj i da će on ostati zatvoren dok, prema navodima Teherana, ne bude okončano američko vojno mešanje.

CENTCOM: Presretnute sve iranske rakete, SAD i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da su snage Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) danas pokušale iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku lansiranjem više balističkih raketa iz Irana, ali da su sve rakete uspešno presretnute.

CENTCOM je na mreži Iks naveo da američke snage ostaju u visokom stepenu pripravnosti.

Takođe je navedeno da su američke i saudijske oružane snage izvele precizne vazdušne udare na ciljeve u istočnom Iraku, gađajući logističke i oružane lokacije terorističkih grupa povezanih sa Iranom, za koje tvrdi da ih je IRGC usmerio na napade na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu.

Prema navodima američke vojske, operacija je usledila kao odgovor na više od 30 napada dronovima za koje se odgovornost pripisuje IRGC-u u prethodna 72 sata, uz ocenu da ti napadi nisu bili uspešni.

CENTCOM je takođe naveo da je od februara do aprila zabeleženo više od 600 pokušaja napada na američke građane i objekte u Iraku koje su, prema tvrdnjama SAD, izvele milicije povezane sa Iranom, upozorivši da IRGC i njemu povezane grupe moraju da obustave takve napade kako bi izbegli dalji vojni odgovor SAD.