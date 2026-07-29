Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da su uvrede upućene porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića prešle granicu političke borbe i ocenio da one predstavljaju napad na osnovne društvene vrednosti.

Gostujući u emisiji Info dan na Informer televiziji, Vučević je rekao da su, prema njegovim rečima, blokaderi uvredili ne samo Angelinu i Batu Vučić, već sve roditelje.

"Vređajući jednu majku, vređaju sve majke"

- U laži su kratke noge, istina uvek ugleda svetlo dana. Oni nisu uvredili samo Angelinu i Batu Vučić, uvredili su sve majke i očeve, sistem vrednosti koji je deo našeg DNK. Vređajući jednu majku oni vređaju sve majke. Ljudi sa revoltom reaguju na tu odvratnost koju ovi čine - rekao je Vučević.

Govoreći o porodici predsednika Srbije, naveo je da su, kako tvrdi, članovi porodice Aleksandra Vučića godinama izloženi pritiscima i napadima.

- Nije lako kada dođete kući, a ukućani vas pitaju: "Što zbog tebe plaćamo cenu?". Danilo Vučić je od svoje 13. godine izložen svemu tome, uz tragediju preranog gubitka majke. To je godinama planski građeno i postavljano - rekao je Vučević.

"To traje godinama"

Vučević je ocenio da dehumanizacija predsednika Srbije traje već duži vremenski period i kritikovao, kako je naveo, pojedine predstavnike opozicije zbog njihovog odnosa prema takvim pojavama.

- Mi nikada nismo pominjali ničiju majku ili dete. To dolazi iz nemoći. Istovremeno preziru Vučića zbog njegove politike, a dive mu se zbog svega što je postigao - izjavio je predsednik SNS.

On je dodao da očekuje da će se, kako tvrdi, ovakav narativ nastaviti i u narednom periodu.

- Pokušavaju da predstave da Vučić nije meta napada. Mislim da ih najviše nervira to što je posvećeniji, hrabriji i snažniji od njih. Žao mi je što nema više ljudi koji su spremni na razgovor i politički dijalog. Odsustvo te svesti je opasno za društvo - zaključio je Vučević.