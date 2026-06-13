Administracija predsednika SAD Donalda Trampa blokira pristup najnaprednijim modelima veštačke inteligencije kompanije Anthropic za strane vlade, kompanije i pojedince, što je dovelo do toga da kompanija privremeno ukine pristup tim modelima svim korisnicima.

Ovaj potez predstavlja novo zaoštravanje napora Vašingtona da najmoćnije AI sisteme tretira kao stratešku imovinu od značaja za nacionalnu bezbednost.

Anthropic se sada nalazi u neobičnoj situaciji: Pentagon je njegove modele stavio na listu tehnologija koje smatra previše rizičnim čak i za sopstvenu upotrebu, dok Ministarstvo trgovine smatra da su previše osetljivi za korišćenje u inostranstvu.

Ministar trgovine SAD Hauard Lutnik u petak je poslao pismo izvršnom direktoru kompanije Anthropic Dariu Amodeju, obaveštavajući ga da će modeli „Mythos 5“ i „Fable 5“ biti podvrgnuti izvoznim ograničenjima za sve lokacije van SAD, kao i za sve strane državljane koji se nalaze unutar zemlje.

Prema navodima jednog zvaničnika administracije, Ministarstvo trgovine odlučilo se na ovaj korak nakon što je druga kompanija tvrdila da je uspela da zaobiđe bezbednosne mehanizme modela Mythos, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih rizika po nacionalnu bezbednost.

Isti izvor tvrdi da je administracija pokušala da ubedi Anthropic da odloži objavljivanje novih modela, ali da u tome nije uspela, nakon čega je usledilo pismo o izvoznim ograničenjima.

Prema stavu administracije, modeli moraju ostati pod strogom kontrolom dok se ne ojačaju bezbednosni mehanizmi američkog sistema nacionalne bezbednosti, što bi moglo da bude završeno u narednih nekoliko nedelja.

Prema dopisu Ministarstva trgovine, biće potrebna posebna dozvola za izvoz, ponovni izvoz ili domaći prenos ovih Anthropic modela.

Pored toga, kompanija će morati da podnese dodatne zahteve za pojedinačno odobrene licence.

Nepoštovanje pravila moglo bi da dovede do finansijskih i građanskih sankcija.

Kako bi ispunila zahteve vlasti, Anthropic je u petak uveče saopštila da privremeno obustavlja pristup modelima Mythos i Fable za sve korisnike.

– Verujemo da je reč o nesporazumu i radimo na tome da što pre obnovimo pristup – navela je kompanija u objavi na društvenoj mreži X.

Trampova administracija je ranije ovog meseca objavila izvršnu uredbu kojom se predviđa testiranje najnaprednijih AI modela pre njihovog puštanja u upotrebu.

Anthropic već sarađuje sa Center for AI Standards and Innovation na sprovođenju testiranja pre komercijalne primene novih sistema.

Međutim, ta izvršna uredba je dobrovoljna i izričito izbegava uvođenje sistema licenciranja, što je, prema navodima američkih medija, zagovarao glavni savetnik Bele kuće za veštačku inteligenciju David Sacks, koji se protivi regulatornim merama za koje smatra da bi mogle da favorizuju najveće tehnološke kompanije.

Jedan zvaničnik administracije izjavio je da predsednik SAD Donald Tramp „ne želi da naškodi industriji i želi da se inovacije nastave“.

Ovim događajemsSukob između kompanije Anthropic i američke vlade ulazi u novu fazu nakon što je tehnološki gigant pre toga odbio da dozvoli američkoj vladi da primenjuje njegove AI modele u vojne svrhe. Odluka Vašingtona pokazuje da se najnapredniji AI modeli sve više posmatraju kao tehnologija strateškog značaja, uporediva sa naprednim poluprovodnicima, vojnim sistemima i drugim resursima koji podležu kontroli izvoza.