Gojaznost više nije problem koji pogađa samo ljude. Veterinari širom sveta upozoravaju da se sa istim izazovom sve češće suočavaju i kućni ljubimci.
Psi i mačke danas žive duže zahvaljujući boljoj nezi i veterinarskoj medicini, ali istovremeno sve češće razvijaju bolesti povezane sa savremenim načinom života – među kojima je gojaznost jedna od najčešćih.
Prekomerno hranjenje kao znak „ljubavi”
Jedan od glavnih uzroka gojaznosti kod ljubimaca jeste prekomerno hranjenje.
Vlasnici često:
- daju veće porcije nego što je preporučeno
- hrane ljubimce ostacima sa stola
- koriste poslastice bez kontrole
Iako se ovakvo ponašanje često smatra izrazom ljubavi, posledice po zdravlje mogu biti ozbiljne.
Višak kalorija koji se ne potroši pretvara se u masne naslage, a kilogrami se nakupljaju brže nego što vlasnici primete.
Emotivno hranjenje i skriveni višak kalorija
Poseban problem predstavlja takozvano emotivno hranjenje – kada se hrana koristi kao nagrada, uteha ili način da se privuče pažnja ljubimca.
Bez kontrole ukupnog dnevnog unosa, i male količine dodatne hrane mogu vremenom dovesti do gojaznosti.
Nedostatak kretanja pogoršava problem
Savremeni način života utiče i na aktivnost kućnih ljubimaca.
- Psi često imaju kraće i ređe šetnje
- Mačke koje žive u stanovima imaju ograničeno kretanje
- Igre i stimulacija su sve ređe
Kada životinja unosi više energije nego što troši, višak se skladišti u obliku masti.
Vremenom se razvija začarani krug – manje kretanja dovodi do gojenja, a gojaznost dodatno smanjuje želju za aktivnošću.
Kako sprečiti gojaznost kod ljubimaca?
Za održavanje zdrave telesne težine ključni su:
- redovno i kontrolisano hranjenje
- izbegavanje hrane sa stola
- svakodnevne šetnje i igra
- interaktivne igračke i mentalna stimulacija
Male promene u rutini mogu imati veliki uticaj na zdravlje i kvalitet života ljubimca.
Gojaznost kod pasa i mačaka postaje sve ozbiljniji problem, ali se u većini slučajeva može sprečiti.
Pravilna ishrana, dovoljno kretanja i doslednost vlasnika ključ su za dug i zdrav život kućnih ljubimaca.
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