Gojaznost više nije problem koji pogađa samo ljude. Veterinari širom sveta upozoravaju da se sa istim izazovom sve češće suočavaju i kućni ljubimci.

Psi i mačke danas žive duže zahvaljujući boljoj nezi i veterinarskoj medicini, ali istovremeno sve češće razvijaju bolesti povezane sa savremenim načinom života – među kojima je gojaznost jedna od najčešćih.

Prekomerno hranjenje kao znak „ljubavi”

Jedan od glavnih uzroka gojaznosti kod ljubimaca jeste prekomerno hranjenje.

Vlasnici često:

daju veće porcije nego što je preporučeno

hrane ljubimce ostacima sa stola

koriste poslastice bez kontrole

Iako se ovakvo ponašanje često smatra izrazom ljubavi, posledice po zdravlje mogu biti ozbiljne.

Višak kalorija koji se ne potroši pretvara se u masne naslage, a kilogrami se nakupljaju brže nego što vlasnici primete.

Emotivno hranjenje i skriveni višak kalorija

Poseban problem predstavlja takozvano emotivno hranjenje – kada se hrana koristi kao nagrada, uteha ili način da se privuče pažnja ljubimca.

Bez kontrole ukupnog dnevnog unosa, i male količine dodatne hrane mogu vremenom dovesti do gojaznosti.

Nedostatak kretanja pogoršava problem

Savremeni način života utiče i na aktivnost kućnih ljubimaca.

Psi često imaju kraće i ređe šetnje

Mačke koje žive u stanovima imaju ograničeno kretanje

Igre i stimulacija su sve ređe

Kada životinja unosi više energije nego što troši, višak se skladišti u obliku masti.

Vremenom se razvija začarani krug – manje kretanja dovodi do gojenja, a gojaznost dodatno smanjuje želju za aktivnošću.

Kako sprečiti gojaznost kod ljubimaca?

Za održavanje zdrave telesne težine ključni su:

redovno i kontrolisano hranjenje

izbegavanje hrane sa stola

svakodnevne šetnje i igra

interaktivne igračke i mentalna stimulacija

Male promene u rutini mogu imati veliki uticaj na zdravlje i kvalitet života ljubimca.

Gojaznost kod pasa i mačaka postaje sve ozbiljniji problem, ali se u većini slučajeva može sprečiti.

Pravilna ishrana, dovoljno kretanja i doslednost vlasnika ključ su za dug i zdrav život kućnih ljubimaca.