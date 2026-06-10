Gojaznost više nije problem koji pogađa samo ljude. Veterinari širom sveta upozoravaju da se sa istim izazovom sve češće suočavaju i kućni ljubimci.

Psi i mačke danas žive duže zahvaljujući boljoj nezi i veterinarskoj medicini, ali istovremeno sve češće razvijaju bolesti povezane sa savremenim načinom života – među kojima je gojaznost jedna od najčešćih.

Prekomerno hranjenje kao znak „ljubavi”

Jedan od glavnih uzroka gojaznosti kod ljubimaca jeste prekomerno hranjenje.

Vlasnici često:

  • daju veće porcije nego što je preporučeno
  • hrane ljubimce ostacima sa stola
  • koriste poslastice bez kontrole

Iako se ovakvo ponašanje često smatra izrazom ljubavi, posledice po zdravlje mogu biti ozbiljne.

Višak kalorija koji se ne potroši pretvara se u masne naslage, a kilogrami se nakupljaju brže nego što vlasnici primete.

Emotivno hranjenje i skriveni višak kalorija

Poseban problem predstavlja takozvano emotivno hranjenje – kada se hrana koristi kao nagrada, uteha ili način da se privuče pažnja ljubimca.

Bez kontrole ukupnog dnevnog unosa, i male količine dodatne hrane mogu vremenom dovesti do gojaznosti.

Nedostatak kretanja pogoršava problem

Savremeni način života utiče i na aktivnost kućnih ljubimaca.

  • Psi često imaju kraće i ređe šetnje
  • Mačke koje žive u stanovima imaju ograničeno kretanje
  • Igre i stimulacija su sve ređe

Kada životinja unosi više energije nego što troši, višak se skladišti u obliku masti.

Vremenom se razvija začarani krug – manje kretanja dovodi do gojenja, a gojaznost dodatno smanjuje želju za aktivnošću.

Kako sprečiti gojaznost kod ljubimaca?

Za održavanje zdrave telesne težine ključni su:

  • redovno i kontrolisano hranjenje
  • izbegavanje hrane sa stola
  • svakodnevne šetnje i igra
  • interaktivne igračke i mentalna stimulacija

Male promene u rutini mogu imati veliki uticaj na zdravlje i kvalitet života ljubimca.

Gojaznost kod pasa i mačaka postaje sve ozbiljniji problem, ali se u većini slučajeva može sprečiti.

Pravilna ishrana, dovoljno kretanja i doslednost vlasnika ključ su za dug i zdrav život kućnih ljubimaca.