Elektrana, koja ima četiri reaktora ruske proizvodnje sa kombinovanim kapacitetom od dva gigavata, i proizvodi skoro polovinu mađarske električne energije, već je pre dva dana smanjila proizvodnju u drugom bloku za 254 megavata, prenosi Rojters.

Zatvaranje reaktora smanjiće proizvodnju na oko 60 odsto kapaciteta, i dolazi nakon mera za vanredne situacije koje su preduzete u junu, tokom rekordnog toplotnog talasa.

Nivoi vode na Dunavu su od tada pali na nove rekordno niske nivoe, što je poremetilo i plovidbu duž jednog od najprometnijih plovnih puteva u Evropi.

Mađarski ministar zaštite životne sredine Laslo Gajdoš rekao je ranije danas da su mađarske vlasti za upravljanje vodama u pripravnosti kako bi pomogle da se obezbedi snabdevanje vodom za rashlađivanje za postrojenje.

Gajdoš je kazao da su vlasti postavile četiri pontona za pumpanje i dve plutajuće dizalice u blizini Pakša, koje potencijalno mogu da se koriste za hlađenje nuklearne elektrane, jer se prognozira da će nivo vode nastaviti da pada u narednim danima.