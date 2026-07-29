-Hrabri i samopregorni gardisti nastavljaju da ispunjavaju svoju vojnu dužnost da brane narod i našu zemlju od neprijatelja. Radeći zajedno kao tim jedinica brigade, vi samouvereno napredujete na dobropoljskom taktičkom pravcu, postepeno približavajući dan naše zajedničke pobede nad neonacizmom, navodi se u ministrovom telegramu čestitke povodom oslobođenja sela Svetlo u DNR od strane pripadnika 5. odvojene gardijske motostreljačke brigade.

Načelnik ruskog vojnog resora naglasio je da se brigada drži svojih borbenih tradicija, braneći interese Rusije i ne štedeći svoje živote, ostavljajući sećanje na svoje vojne podvige.

Ruske snage zauzele novu Seč i Druškovku

Jurišne grupe 3. armijskog korpusa ruske vojske ušle su u Družovku u DNR, rekli su u pres centru grupe "Jug".

Jedinice grupe „Centar“ oslobodile su naselje Svetlo u DNR. Grupa je zauzela povoljnije položaje i uništila do 340 ukrajinskih vojnika, šest automobila i stanicu za protivbaterijsku borbu AN/TPKu-50 u DNR i Dnjepropetrovskoj oblasti;

Ruska grupa „Sever“ preuzela je kontrolu nad naseljem Nova Seč u Sumskoj oblasti. U zoni odgovornosti grupe uništeno je do 200 ukrajinskih vojnika, tenk, oklopni transporter, devet automobila i samohodno artiljerijsko oruđe „bogdana“ u Harkovskoj i Sumskoj oblasti;

U zoni odgovornosti grupe „Jug“ ukrajinske snage izgubile su do 200 vojnika, dva borbena vozila pešadije, pet oklopnih vozila, 25 automobila i četiri artiljerijska oruđa.

Grupa „Istok“ nastavila je sa napredovanjem u dubinu odbrane protivnika i porazila ukrajinske snage u nizu naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. U borbama je poginulo i ranjeno više od 330 ukrajinskih vojnika, a uništena tri oklopna vozila, 12 automobila i dva artiljerijska oruđa;

Ukrajinske snage izgubile su do 210 vojnika u zoni dejstava ruske grupe „Zapad“. Jedinice grupe su u Harkovskoj oblasti i DNR uništile 15 automobila, artiljerijsko oruđe, dve stanice za radioelektronsko ratovanje i radarska stanica za izviđanje;

Jedinice grupe „Dnjepar“ su u prethodna 24 časa izgubile do 50 vojnika, 14 automobila i stanicu za radioelektronsko ratovanje u Zaporoškoj oblasti;

Avion Crnomorske flote uništio je bespilotni čamac ukrajinske vojske na Crnom moru;

PVO sistemi oborili su šest vođenih avionskih bombi, četiri vođene dalekometne rakete „neptun“ i 619 dronova avionskog tipa.