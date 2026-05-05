Video objavljen na Instagramu prikazuje sićušnog jazavičara koji ne može da sakrije svoje uzbuđenje jer je stigao do bazena pre svih ostalih.

Video počinje jednostavnom opaskom: „Vaš pas je prvi stigao do bazena.“ Ali umesto mirnog dolaska, video prikazuje trenutak čiste radosti. Mala jazavčarka Herši ne hoda, već veselo skače okolo, kao da ne može da obuzda svoje uzbuđenje.

U opisu objave navodi se kako se sve dogodilo veoma brzo: „Nismo stigli ni da joj obučemo prsluk za plivanje. Pobegla je od nas. Pogledajte to veselo skakanje.“

Jazavičar energično i razdragano skače i vidi se da obožava bazen i svoje aktivnossti. Video je brzo izazvao pozitivne reakcije gledalaca i mnoštvo komentara.

„Ona je tako srećna!“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Srećan sam samo gledajući ovo štene.“ Treći je podelio svoje oduševljenje: „Srećni psi mi donose toliko radosti. Jedan od najboljih videa.“ Drugi su se fokusirali na sam trenutak, uz komentare poput: „Lepo se provodim!“ i „Obožavam to skakanje kada uđe u bazen!“

Jazavičar se zove Herši Boni, a njegov Instagram prati 4700 ljudi.