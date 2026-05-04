

Neki smatraju da su mačke rezervisane, ali stručnjaci veruju da su one zapravo samo izbirljive u pogledu toga kako i kome pokazuju naklonost. U domaćinstvu sa više članova, čini se da će mačka izabrati jednog člana porodice sa kojim želi da provede najviše vremena.

Prema jednoj studiji ispostavilo se da je osoba koja ulaže najviše truda omiljena.

Ljudi koji komuniciraju sa svojom mačkom upoznajući njene signale i motive privlačniji su njihovim ljubimcima. Na kraju krajeva, svi bi radije provodili vreme sa nekim ko se trudi da ih razume. Još jedan važan faktor je rasa ili ličnost mačke.

Ako je vaša mačka tip koji samo želi da se opusti, verovatno će izabrati mirnog i tihog člana porodice. Razigrane i energične mačke koje vole da budu aktivne verovatno će izabrati prijatelja koji im dozvoljava da se igraju i poklanja im pažnju. Moguće je da vaša mačka svojim izborima otkriva i nešto o vama.

Da biste izgradili dublji odnos sa svojom mačkom, potrebno je da je upoznate i prilagodite svoje ponašanje njenom stilu i ličnosti. Kao i u svakoj vezi, pažnja i komunikacija su temelj za stvaranje jače veze.

Veterinari predlažu nekoliko načina da se to postigne.

Provodite više vremena sa njom. Nije ključno šta radite, već da svoje vreme posvetite njima. Možete se zajedno igrati sa njenom omiljenom igračkom, opustiti se na kauču ili čak prošetati dvorištem sa povodcem i podbradkom. Svaka od ovih aktivnosti doprineće vašem odnosu.

Uskladite se sa njenim interesovanjima. Ako oboje volite da posmatrate ptice, napravite posebno mesto pored prozora gde to možete raditi zajedno. Ako je vaša mačka stalno u pokretu, razmislite o postavljanju jednostavnog prostora za vežbanje. Otkrijte šta volite da radite zajedno i posvetite više vremena tim aktivnostima.

Razgovarajte sa svojom mačkom. Proučavajte njen govor tela i značenje različitih vrsta mjaukanja. Često razgovarajte sa njom, čak i ako mislite da vas ne razume. Ceniće pažnju i to što ste fokusirani na nju.

Češće je mazite. Redovno maženje, grebanje i držanje mogu pomoći mački da se oseća bezbedno i zaštićeno. Prirodno je da će želeti da provodi vreme sa osobom od koje dobija najviše nežnosti, piše Unionlake.