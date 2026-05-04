Pevačica Nada Obrić se u nekoliko navrata borila sa različitim vrstama kancera, a svaki je uspešno pobedila i izašla jača iz svega.

Pre nekoliko godina je otvoreno pričala o svojim borbama, te istakla da joj je najveća snaga dolazila od podrške najbližih.

- Divno sam, šta mi fali? Preživela sam tri karcinoma na tri mesta, a jedan s drugim veze nema. Borba je bila strašna, noći sam provodila u razgovoru sa sobom. Svakom čoveku poručujem da je najstrašnije da padne. Naprotiv, ja sam u ponedeljak saznala za dijagnozu, u četvrtak sam imala operaciju. Kad dođe noć i legneš sama sa sobom, onda je frka u glavi. Tu su deca i kad vidiš koliko se bore da ne prihvate tu činjenicu, onda se u nekim momentima ne zna da li oni teše mene ili ja njih. Tu želju i rešenost da mi pomognu po svaku cenu u tim strašnim noćima nikada neću moći da opišem... - počela je Nada, pa dodala:

- Posebno posle hemioterapija, ja sam spala na 45 kilograma. Nisam mogla da šetam, da hodam... Išla sam sama da ćerka ne vidi. Ista neverica, isti strah, ista ljutnja. Ista molba Bogu, sve je isto - pričala je Nada kroz suze.

"Čovek mora da nađe razlog da se bori"

Ipak, verovala je u doktore i to joj je pomoglo.

- U takvoj situaciji je najbitnije da ste u sigurnim rukama lekara. Deca su mene tako razmazila, shvatila sam kako sam odgojila sjajne ljude. Mirna ću da odem kad dođe vreme za to. Još se ne dam... Čovek mora da nađe razlog da se bori. Neverovatno je kako čovek shvati koliko je život lep - poručila je tada pevačica.

