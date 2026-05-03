Žena iz Kikinde uhvatila je muža (52) dok je seksualno opštio s kokoškama iz njihovog dvorišta! Umesto da muža najuri iz kuće, jadna žena je najurila sve kokoške

Traumirana žena se posle bestijalnog čina svog muža u najvećoj tajnosti obratila prijateljima za pomoć.

- Došla je očajna i uznemireno rekla: "Uhvatila sam ga kako opšti s kokoškama iz našeg dvorišta." Verovatno naviknuta da trpi svašta, uradila je potpuno suludu stvar. Umesto da najuri muža ili sama ode i nikada ga više ne vidi u životu, ona je oterala sve kokoške iz dvorišta! Nesrećna Kikinđanka je odlučila da toleriše muževljevu bestijalnost i slučaj nije prijavila policiji. S njim je u braku više od 20 godina, imaju već odraslu decu koja ne žive s njima - zgranuto je te 2018. godine rekao izvor za "ALO!"

Žena je i bez ove egzibicije s kokoškama, prema rečima našeg sagovornika, imala dovoljno razloga da ode od njega.

- On je maltretira i psihički i fizički već duže. To je agonija od braka u kojem jadnica trpi svašta, a sada i ovo bolesno seksualno ponašanje. Ovo devijantno seksualno ponašanje niko ni u snovima ne bi mogao da pretpostavi. Na poslu i u javnom životu je pristojan. Niko ne bi mogao da posumnja da se radi o takvom izopačenom umu. Fin je i smeran, redovno odlazi na posao. To je tako, nečije vrline su javne, a poroci tajni – navodi sagovornik koji je insistirao na anonimnosti.

Psi, mačke, konji i svinje na meti izopačenih

Seksualno zlostavljanje životinja, poznato i pod nazivom bestijalnost, jedan je od oblika okrutnosti prema životinjama, čijoj analizi u dosadašnjoj svetskoj i domaćoj stručnoj literaturi nije posvećivano dovoljno pažnje. Za to postoji više razloga, a jedan od presudnih je da je u pitanju tabu, koji zadire u najintimnije i neprijatne aspekte ljudske seksualnosti.

Istraživanje problema je otežano jer se uglavnom sve dešava u strogoj tajnosti i na zabačenim mestima. Svedoci nevoljno govore o tome zbog srama koji osećaju i žigosanja sredine koja bi usledila, dok su životinje nesposobne da posvedoče o seksualnom zlostavljanju. Inostrana sudska praksa, kao i dostupni statistički podaci policije, pokazuju da su psi, mačke, konji i svinje najčešće izloženi seksualnom zlostavljanju.

Kao mogući uzroci za ovakvo ponašanje, u stručnoj literaturi navode se izloženost seksualnom zlostavljanju u detinjstvu, ali i različiti seksualni poremećaji poput zoofilije i zoosadizma. Kod osoba kod kojih je uočena zoofilija kao seksualna devijacija često se može javiti i šizoidni element.

U Srbiji se krivično i prekršajno kažnjava seksualno zlostavljanje životinja. Članom 269 Krivičnog zakonika Srbije propisana je novčana kazna ili zatvor do godinu dana za one koji seksualno opšte sa životinjama ili ih na drugi način zlostavljaju, muče i ubijaju.

- Po mom mišljenju, vrsta i visina zaprećene kazne ne utiče u velikoj meri na odluku potencijalnog učinioca da ne izvrši ili ne ponovi ovo delo, pošto potencijalni učinilac polazi od toga da neće biti uhvaćen, a ne kalkuliše kakva mu kazna preti. U svakom konkretnom slučaju seksualnog zlostavljanja životinja potrebno je psihijatrijskim veštačenjem utvrditi uračunljivost osobe. Duboko sam ubeđen da je u takvim slučajevima efektivnije izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja nego propisana kazna - rekao je tada za "Alo!" advokat Vladimir Pudar.

Dok neki smatraju da ovakvo seksualno ponašanje odstupa od normale i spada u devijantno, zoofilija je legalna u šest država: Rumuniji, Mađarskoj, Finskoj, Tajlandu, Meksiku i Brazilu.