Jedan mačak je doživeo pravi šok na svom prvom safariju, a video njegove reakcije ubrzo je postao viralni hit.

Vlasnik je poveo mačka na putovanje i zabeležio trenutak kada je mačak prvi put video noja, a izraz lica mačke govori više od reči.

U TikTok videu, vidi se noj kako se približava automobilu da bi uzeo grickalice koje mu nude putnici. Kamera se zatim okreće ka mački, koja posmatra šta se dešava sa kontrolne table, sa naizgled bezbedne udaljenosti. Potpuno zaprepašćena, mačka nije skidala pogled sa ogromne ptice, oprezno prateći svaki njen pokret.

U opisu videa, vlasnici su kratko napisali: „Bio je u bunilu.“



TikTok korisnici su se šalili u komentarima pokušavajući da pogode šta mačka misli. „Mačka se stalno pita zašto su ptice tako velike, a ptica se pita zašto je tigar tako mali“, napisao je jedan korisnik.

„Nijedna mačka mu nikada neće verovati“, dodao je drugi, dok je treći komentarisao: „Verovatno je mislio da je dinosaurus.“ Jedan korisnik je zaključio: „Mačka je dočekala svoju noćnu moru usred bela dana.“

Mačke su poznate po svojoj osetljivosti na iznenadne promene u svom okruženju, tako da je ključno osigurati da se osećaju bezbedno. Da bi se mačka osećala mirnije, vlasnici mogu primeniti nekoliko taktika. Preporučuje se „desenzitizacija“, tj. postepeno izlaganje drugim životinjama i ljudima u ranom uzrastu. Takođe je važno obezbediti mu bezbedne prostore gde može da se povuče ako se oseća ugroženo i održavati doslednost i rutinu u svom okruženju, piše yahoo.