Zlatni retriver Voli postao je zvezda slatkog videa u kojem jedva odoleva snu, ali ne želi da se odrekne svoje igračke.

Video prikazuje iscrpljenog psa kako drema na kauču sa plišanom jabukom koja mu viri iz usta. Iako jedva drži oči otvorene, čini se da mu upravo igračka pruža utehu, a njegova upornost nasmejala je mnoge korisnike.

Voli sedi zatvorenih očiju, povremeno jedva uspevajući da ih otvori, baš kao i svaki pas koji se opire popodnevnom odmoru. Voli se čvrsto drži svoje plišane jabuke, a iz usta mu vire zelena stabljika i list. Volijev vlasnik Tom, koji sedi na stepenicama pored njega, govori mu da mu da igračku kako bi mogao da slobodno spava.

Pas kao da ga ne primećuje i nastavlja da žmirka, dok njegov vlasnik Džuls snima njegovo umorno lice kamerom za svojih 359.000 pratilaca. Prava drama počinje kada Tom nežno pokuša da izvuče igračku kako bi Voli mogao da odmori vilicu. Retriver u početku ne popušta, već iznenada otvara oči i baca pogled ka kameri, kao da proverava ko dodiruje njegove vredne stvari.

Voli očigledno želi da odspava i istovremeno zadrži svoju plišanu igračku. Na kraju, međutim, san pobeđuje, pa ispušta igračku. Tom je ostavlja na podu pored sebe, dajući mu do znanja da njegovo blago neće nikuda otići, piše Dog Time.

Video je dobio više od 11.000 lajkova.

Celu scenu je možda najbolje sumirao komentar jednog pratioca: „Spavam, ali volim svoju igračku“.