U domaćinstvima gde zajedno žive pas i mačka, nije retkost da pas pokuša da pojede obrok namenjen drugom ljubimcu. Takve situacije često zbunjuju vlasnike, pa se mnogi pitaju da li je to bezbedno ili može predstavljati problem.

Iako se često govori o opasnim namirnicama poput čokolade, manje je poznato da i hrana za mačke može biti neodgovarajuća za pse. Razlog za to leži u osnovnim razlikama u njihovim potrebama – mačke su isključivi mesožderi, dok su psi svaštojedi, pa im je potrebna raznovrsnija i drugačije izbalansirana ishrana.

Hrana za mačke obično sadrži više proteina, masti i kalorija nego što je psima potrebno. Kod pasa sa osetljivim stomakom to može dovesti do problema poput povraćanja, dijareje i opšte nelagodnosti. Ako pas redovno jede takvu hranu, vremenom se povećava rizik od gojaznosti, ali i ozbiljnijih stanja poput pankreatitis, koje može značajno ugroziti zdravlje.

Srećom, povremeni „izlet“ do mačje činije najčešće neće izazvati ozbiljne posledice. Ipak, ako se to dešava često, potrebno je reagovati. Najbolje rešenje je da hranu za mačke držite van domašaja psa – na povišenom mestu ili u prostoru kojem pas ne može da priđe.

Ukoliko primetite simptome poput povraćanja, letargije ili problema sa varenjem nakon što je pas pojeo mačju hranu, preporučuje se konsultacija sa veterinarom. Takođe, važno je znati da ni hrana za pse nije idealna za mačke, pa je pravilna i odvojena ishrana ključna za zdravlje oba ljubimca.