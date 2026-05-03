Ovaj simpatičan video brzo je osvojio internet, a korisnici su oduševljeni reakcijom psa koji ne može da shvati ko je „drugi pas“ ispred njega. U opisu snimka vlasnica je kratko objasnila situaciju: „Moj zlatni retriver prvi put vidi svoj odraz“, što je dodatno podstaklo interesovanje publike.

Komentari korisnika savršeno su dočarali situaciju i razmišljanje šteneta: „Ko je sad ovo?“, „Ko je ovaj lik i zašto izgleda tako dobro?“ – samo su neki od duhovitih komentara koji su doprineli viralnosti snimka. Ovakvi video klipovi sa psima često postaju popularni jer prikazuju iskrene i spontane reakcije životinja koje ljudi lako prepoznaju kao zabavne i emotivne.

Ali zašto psi reaguju na ogledala na ovakav način? Stručnjaci objašnjavaju da psi, za razliku od ljudi, nemaju razvijenu samosvest kada je u pitanju prepoznavanje sopstvenog odraza. Prema navodima portala WAG i ParadePets, štenci najčešće misle da u ogledalu vide drugog psa, zbog čega laju, reže ili pokušavaju da se igraju. Stariji psi, s druge strane, vremenom shvate da odraz ne predstavlja stvarnu pretnju ili društvo, pa ga uglavnom ignorišu.

Kada prvi put ugledaju svoj odraz, štenci mogu reagovati na različite načine – od zbunjenosti i lajanja do uzbuđenja i poziva na igru. Ovakvo ponašanje je potpuno normalno i deo je njihovog razvoja. Zanimljivo je da ni ljudske bebe ne prepoznaju svoj odraz sve do uzrasta između 18 i 24 meseca, što dodatno objašnjava zašto psi reaguju na sličan način.

Ovaj viralni video još jednom potvrđuje koliko su kućni ljubimci neiscrpan izvor zabave na internetu, ali i prilika da naučimo nešto novo o njihovom ponašanju.