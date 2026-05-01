Odrasla jedinka teži svega između jednog i dva kilograma, a dužina tela kreće se od 35 do 48 centimetara. Uprkos svojoj veličini, ova neobična životinja je izuzetno vešt i prilagodljiv predator.

Kako izgleda pegava mačka

Pegava mačka prepoznatljiva je po kratkom sivkastom ili smeđem krznu prošaranom riđim pegama. Te šare nisu tu samo zbog izgleda – one joj omogućavaju da se savršeno uklopi u prirodno okruženje.

Na glavi ima tamnije linije koje se protežu od očiju ka vratu, što joj daje upečatljiv izgled. Iako liči na mladunče domaće mačke, u pitanju je potpuno samostalna i divlja vrsta.

Gde živi najmanja divlja mačka

Ova vrsta najčešće se može pronaći u Južnoj Aziji, posebno u Indiji, Šri Lanki i Nepalu. Njena prirodna staništa su šume, žbunje, travnate površine i kameniti predeli sa puno zaklona.

Takva okolina omogućava joj da ostane neprimećena i da lako iz zasede lovi plen.

Mala veličina kao velika prednost

Za razliku od većih predatora, kod pegave mačke prednost je upravo njena veličina. Zahvaljujući sitnom telu, može da se kreće tiho, brzo menja pravac i provlači kroz uske prostore.

Hrani se sitnim životinjama poput glodara, ptica, guštera i insekata, čime ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže u prirodi.

Noćni lovac sa izuzetnim čulima

Pegava mačka je uglavnom aktivna noću i u sumrak. Njena čula su izuzetno razvijena – posebno vid, koji joj omogućava da jasno uoči plen čak i pri slabom svetlu.

Uz osetljiv sluh i njuh, ova mala mačka uspeva da bude veoma efikasan lovac uprkos svojoj veličini.

Samotnjački način života

Ova vrsta živi sama i retko dolazi u kontakt sa drugim jedinkama. Takav način života smanjuje konkurenciju za hranu i omogućava joj da lakše opstane u prirodi.

Mladunci brzo uče da se snalaze, ali njihova radoznalost ponekad ih dovodi u opasnost.

Zašto je pegava mačka ugrožena

Iako je prilagodljiva, pegava mačka suočava se sa ozbiljnim izazovima. Gubitak staništa zbog širenja naselja, poljoprivrede i seče šuma predstavlja najveću pretnju.

Dodatni problemi su lov, napadi pasa i kontakt sa ljudima. Stručnjaci upozoravaju da se o ovoj vrsti još uvek nedovoljno zna, što otežava njenu zaštitu.