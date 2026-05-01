Vlasnici pasa dobro znaju taj trenutak – dok mazite svog ljubimca, pod prstima osetite malu „kvržicu“ u krznu i odmah shvatite da je u pitanju krpelj.

Psi su posebno izloženi jer se kreću kroz travu i žbunje, gde krpelji najčešće vrebaju. Ovi sitni paraziti čekaju domaćina, a kada ga pronađu, kače se za kožu i počinju da se hrane krvlju. Problem je što njihov ugriz često prolazi neprimećeno, jer u pljuvački imaju supstance koje ublažavaju bol.

Iako krpelj neće ozbiljno iscrpeti psa, može preneti opasne bolesti koje ugrožavaju zdravlje i život. Zato je važno reagovati na vreme i redovno pregledati ljubimca nakon svake šetnje.

Kako zaštititi psa od krpelja?

Mnogi vlasnici traže prirodna rešenja poput eteričnih ulja, ali njihova efikasnost nije naučno potvrđena. Stručnjaci zato preporučuju proverene metode zaštite:

zaštitne ogrlice koje deluju i do nekoliko meseci

ampule (kapi) koje se nanose jednom mesečno

sprejevi za kraću zaštitu

tablete koje pružaju dugotrajnu zaštitu

Najbolje je da se posavetujete sa veterinarom kako biste izabrali odgovarajuću zaštitu za svog psa.

Kako bezbedno ukloniti krpelja?

Ako primetite krpelja, važno je da ga uklonite što pre. Najjednostavniji način je korišćenje pincete – uhvatite krpelja što bliže koži i izvucite ga jednim sigurnim pokretom, bez uvrtanja.

Kako se zaštititi od krpelja u prirodi?

Krpelji nisu opasni samo za pse, već i za ljude. Zato je važno preduzeti osnovne mere zaštite:

izbegavajte visoku travu i gusto rastinje

nosite duge rukave i nogavice

koristite repelente protiv insekata

nakon boravka napolju pregledajte kožu i kosu

Boravak u prirodi ne mora da bude rizičan ako se na vreme zaštitite. Uz malo opreza, možete bezbrižno uživati u šetnji sa svojim ljubimcem.