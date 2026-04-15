Kada birate psa za porodicu sa decom, važno je uzeti u obzir temperament, nivo energije i ponašanje psa u bučnom i dinamičnom okruženju.

Iako su psi poznati po vernosti i privrženosti, neke rase pasa nisu pogodne za život sa malom decom jer zahtevaju mirnije okruženje i iskusnije vlasnike.

U nastavku saznajte koje rase pasa nisu preporučljive za porodice sa decom.

Akita Inu – zaštitnički pas koji teško podnosi haos

Akita Inu je snažan, dostojanstven i izuzetno odan pas sa izraženim zaštitničkim instinktom. Upravo zbog te osobine može imati poteškoća da se prilagodi živahnom porodičnom okruženju.

Ova rasa ima izražen teritorijalni instinkt i često ne prihvata lako nepoznate ljude, uključujući i decu koja dolaze u posetu. To može predstavljati izazov u domu sa malom decom.

Čivava – mali pas sa velikim temperamentom

Iako je jedna od najmanjih rasa pasa, čivava ima snažan karakter i može biti vrlo teritorijalna.

Problem nastaje jer mala deca često ne prepoznaju kada pas želi mir, što može dovesti do lajanja, režanja ili čak ugriza. Zbog toga čivava nije idealan izbor za porodice sa malom decom.

Čau čau – nezavisan i osetljiv pas

Čau čau izgleda kao umiljata plišana igračka, ali je zapravo pas snažne volje i izražene samostalnosti.

Ne voli previše fizičkog kontakta, naročito grljenje, što može biti problem jer deca često pokazuju ljubav upravo na taj način. Bez pravilne socijalizacije i obuke, ova rasa može biti tvrdoglava i nepouzdana u porodičnom okruženju.

Rotvajler – snažan pas koji zahteva iskusnog vlasnika

Rotvajler je poznat po svojoj odanosti i zaštitničkom instinktu, ali njegova snaga i reakcije mogu predstavljati izazov u domu sa malom decom.

Bez adekvatne obuke i socijalizacije, može preterano reagovati na dečju igru, jer nagle pokrete može shvatiti kao pretnju.

Hrt – miran pas kome treba tišina

Hrtovi su mirni i elegantni psi, ali im najviše odgovara tiho i stabilno okruženje.

Buka, trčanje i nepredvidivo ponašanje dece mogu ih uznemiriti. Takođe, zbog osetljive građe mogu se lako povrediti tokom igre, dok njihov nagon za jurenjem može izazvati nepredvidive reakcije.

Kako izabrati psa za porodicu sa decom

Pri izboru psa za porodicu važno je uzeti u obzir temperament rase, potrebu za aktivnošću i sposobnost prilagođavanja na decu.

Uvek se preporučuje:

rana socijalizacija psa

pravilna i dosledna obuka

nadzor tokom igre deteta i psa

Pravi izbor je ključ bezbednosti

Iako svaka rasa ima svoje prednosti, neke jednostavno nisu idealne za porodice sa malom decom.

Pravilnim izborom psa možete obezbediti bezbedno, srećno i harmonično okruženje za celu porodicu i vašeg ljubimca.