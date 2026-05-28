Boban Rajović je sinoć organizovao promociju svog novog studijskog albuma „Otpisan“ koji je, kako je najavio, kruna njegove karijere.

Ne krije da je u ovaj projekat uložio mnogo i novca i vremena, te je sinoć okupio svoje najbliže prijatelje i kolege kako bi sa njima proslavio uspeh.

Među okupljenima je bila i Bobanova porodica koja se inače ne eksponira. Rajović je pozirao sa suprugom Draganom sa kojom ima troje dece, ćerke Anđelu i Ivanu, od kojih je jedna izostala sa promocije, i sina Andriju, koji je tatin menadžer.

Čime se bave Bobanova deca?

Podsetimo, ćerka Ivana je zaposlena u danskom ministarstvu spoljnih poslova i to na odeljenju za emigracije.

Zanimanje njegove ćerke Anđele još uvek nije poznato, a zna se i da je najmlađi naslednik pevačev lični menadžer. On živi u Beogradu i odlično se snalazi u svom poslu.

Boban je nedavno govorio o svojim naslednicima.

- Jako sam ponosan na svoju decu. Odlično znate da oni ne žele da se eksponiraju medijski i kada nešto izađe u medijima, to je zato što ja forsiram upravo jer sam ponosan. I kad vide, a posebno ćerke, odmah me pozovu i budu ljute. Ali ja to posle peglam - rekao je Rajović za domaće medije.

