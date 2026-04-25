Samsung bi sa Galaxy S27 serijom konačno mogao napraviti veliki zaokret u oblasti baterija, prelaskom na silicijum-karbonsku tehnologiju koja obećava značajno veći kapacitet i duži radni vek, piše Wccftech.

Prema najnovijim informacijama, Samsung je blizu rešavanja ključnog problema ove tehnologije – dugotrajnosti. Silicijum-karbonske baterije koriste anodu od kompozitnog silicijum-ugljenika umesto grafita, što omogućava višestruko veći kapacitet jer silicijum može da veže znatno više litijumskih jona.

Galaxy S27 silicon-carbon baterija donosi veliki iskorak

U praksi, to znači da bi telefoni mogli dobiti baterije većeg kapaciteta bez povećanja dimenzija uređaja. Upravo je to razlog zašto su kineski proizvođači već eksperimentisali sa baterijama od 7.000 pa čak i 10.000 mAh, dok je Samsung godinama ostajao na oko 5.000mAh.

Glavni problem silicijum-karbonske tehnologije do sada je bio kraći životni vek. Raniji testovi pokazali su da test primerci ne mogu da dostignu Samsungov cilj od oko 1.500 ciklusa punjenja, već su ostajali znatno ispod tog nivoa. Zbog toga je kompanija usporila uvođenje ove tehnologije, fokusirajući se na dodatna unapređenja.

Prema dostupnim informacijama, Samsung sada aktivno unapređuje unutrašnju strukturu baterije, uključujući separatore, slojeve i softversko upravljanje energijom, kako bi produžio njen radni vek na željeni nivo. Ukoliko u tome uspe, Galaxy S27 bi mogao biti prvi model koji će ovu tehnologiju doneti u masovnu upotrebu.

To bi značilo ne samo veći kapacitet, već i stabilniji rad tokom godina korišćenja, što je ključni faktor za dugoročno zadovoljstvo korisnika. Ujedno, ovakav potez bi omogućio Samsungu da sustigne ili prestigne konkurenciju koja je već krenula tim putem.

Ipak, treba imati u vidu da su ove informacije zasnovane na glasinama, pa konačne specifikacije mogu odstupati. Ono što je sigurno jeste da Samsung ulaže ogromne resurse u razvoj nove generacije baterija, a Galaxy S27 bi mogao biti prekretnica u tom pravcu