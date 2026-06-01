Veštačka inteligencija ima ugrađene bezbednosne mehanizme koji se automatski aktiviraju kada korisnik postavi pitanje koje može predstavljati rizik.

Mnogi ljudi toga nisu ni svesni, pa ponekad traže informacije koje AI sistemi, poput ChatGPT-a ili Gemini-ja, ne smeju da dele. Kada procene da bi odgovor mogao da ugrozi nečiju privatnost ili bezbednost, ovi sistemi neće pružiti tražene podatke, već će ponuditi opšti ili ograničeni odgovor.

Najosetljivija tema

Jedna od najosetljivijih oblasti odnosi se na privatnost drugih ljudi. Pitanja o tuđim ličnim dokumentima, privatnim podacima, fajlovima ili trenutnoj lokaciji uglavnom su zabranjena. Čak i kada zahtev deluje bezazleno, sistem može proceniti da bi odgovor mogao da naruši nečiju privatnost i zato ga neće pružiti.

Druga velika grupa opasnih pitanja obuhvata zahteve koji mogu dovesti do sajber kriminala ili fizičke štete. Programi odmah blokiraju upite o uputstvima za hakovanje, savetima za tajno špijuniranje ili načinima za zaobilaženje internet zaštite. Takođe, strogo su zabranjeni zahtevi za finansijske manipulacije i pristup tuđim bankovnim računima.

Važno je napomenuti da pokušaji da se ova pravila zaobiđu korišćenjem izmišljenih scenarija ili igranjem uloga uglavnom ne daju rezultate. Savremeni AI sistemi ne analiziraju samo formulaciju pitanja, već i njegovu moguću svrhu i posledice. Zbog toga će, umesto upozorenja ili objašnjenja, najčešće jednostavno odbiti da pruže tražene informacije, piše Telegraf.rs.

Kako dobiti korisne odgovore?

U većini slučajeva postoji način da dođete do potrebnih informacija bez kršenja pravila. Umesto da tražite podatke o određenoj osobi, bolje je postaviti pitanje na opštem nivou i zatražiti objašnjenje kako određeni sistemi ili zakoni funkcionišu.

Na primer, umesto pitanja kako pristupiti nečijem nalogu bez dozvole, korisnije je pitati kako kompanije štite korisničke podatke od neovlašćenog pristupa. Na taj način možete saznati mnogo o bezbednosti, privatnosti i tehnologiji, a da pritom ne ulazite u oblasti koje AI sistemi smatraju rizičnim, piše Telegraf.

Pravilno formulisanje pitanja često je ključ za dobijanje kvalitetnih i detaljnih odgovora. Kada se fokusirate na edukativne i informativne aspekte teme, veća je verovatnoća da ćete dobiti korisne informacije bez ograničenja koja nameću bezbednosni filteri.