Venture kapitalista Mark Andrezen kaže da vidi nekoliko prednosti sveta kojim dominiraju AI agentski sistemi za programiranje i botovi.

-Botovi se nikada ne iznerviraju zbog vas - rekao je Andrezen Džou Roganu tokom nedavne epizode Roganovog podkasta „The Joe Rogan Experience“, dodajući uz smeh da se bot „nikada ne napije, nikada se ne razboli, nikada ne bude drogiran“ niti podnosi „HR prijave“.

Andrezen, suosnivač kompanije Andreessen Horowitz, rekao je da je trenutno u Silicijumskoj dolini „najsavremenije“ podešavanje da se istovremeno koristi oko 20 botova. Na taj način korisnik ne mora stalno da čeka kako bi dao povratne informacije.

-Zbog toga ljudi ne mogu da spavaju, jer imate 20 AI botova koji su svi dobri kao najbolji programer na svetu i rade tačno ono što im kažete na svakom projektu koji ste ikada želeli da uradite - rekao je on. - I rade 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a jedino što morate da radite jeste da budete tu na svakih 10 minuta kako biste mogli da im date povratne informacije o tome šta rade.

Još jedna ogromna prednost, rekao je Andrezen, jeste to što botovi ne postaju emotivni zbog posla. Opisao je scenario u kojem je ljudski zaposleni ljut nakon što je proveo dve nedelje na projektu, samo da bi mu bilo rečeno da krajnji rezultat nije dobar i da mora da bude izmenjen. Nakon što izmeni projekat, zaposlenom se zatim kaže da je prvi rezultat zapravo bio bolji i da mora da ga vrati na staro.

-Čovek se naljuti na vas jer kaže: „Upravo sam uzalud izgubio vreme“ - rekao je Andrezen. - Bot kaže: „Nema problema, nema stresa, kako god želite, i možemo da pokušamo još 12 puta ako želite.“

Realnost koju je Andrezen opisao pokazuje u kojoj meri su napredak AI alata za programiranje, uključujući Anthropicov Claude Code i OpenAI-jev Codex, iz temelja promenili ne samo poslove softverskih inženjera već i samo njihovo postojanje, što dovodi do toga da zaposleni rade u neobično vreme i drže laptopove stalno otvorene pokušavajući da održe korak.

Izvršni direktor kompanije Nvidia Džensen Huang rekao je tokom nedavnog kvartalnog izveštaja proizvođača čipova da predviđa svet sa „milijardama“ AI agenata.

-Mislim, mi ćemo rasti zajedno sa tim. Ali postojaće milijarde agenata i svih tih milijardi agenata koristiće alate - rekao je Huang. - A ti alati će biti poput personalnih računara. Kao što mi ljudi danas koristimo računare, tako ćete u budućnosti imati agenta koji koristi računar.

Ta „armija botova“, rekao je Andrezen, počeće da se pojavljuje u programiranju, ali se na tome neće završiti.

-Počeće sa programerima, ali onda će zahvatiti svaki drugi posao - rekao je on. - Dakle, svaki pisac će to imati, već to radite, svaki pisac će to imati, svaki advokat će to imati, svaki lekar će to imati.

Andrezen je rekao da je sledeći korak svet u kojem svaki agent ili bot ima svoje podagente ili botove, oponašajući upravljačku strukturu ljudskih zaposlenih.

-Ovo tek sada počinje, ali mislim da će za godinu dana biti uobičajeno da svako ima 10 do 20 botova, od kojih svaki ima svojih 10 do 20 botova - rekao je on.