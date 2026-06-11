Tuga do neba! Srbija i dalje oplakuje troje dece koja su se utopila u Velikoj Moravi u jednom danu! Jedno od njih je i Kosta R., čija se tetka za Alo! oglasila potresnim rečima koje teraju suze na oči!

Dvojica dečaka, koji su imali samo 11 i 12 godina, bili su nerazdvojni drugari, a u nedelju oko 17 sati otišli su na reku kako bi pecali. Zatim su odlučili i da se kupaju. Nažalost, tada se dogodila tragedija, jer je, kako se sumnja, mališane povukao vir.

- Čuo sam da su u tom trenutku bili u vodi gde je mulj, a onda je jednog od njih povukao vir, pa je on za sobom povukao i drugog dečaka i obojica su počela da se dave. Na plaži je bilo još ljudi, a prvi do njih je doplivao naš komšija zvani Gule. Obojicu ih je zgrabio i izvukao na obalu, pa je započeta reanimacija, ali su oba mališana preminula. Svi smo slomljeni, ovo je nezapamćena tragedija u našem selu - rekao je ranije za Alo! meštanin Stalaća.

Dečaci su sahranjeni u utorak, jedan u 13 sati, a drugi oko 14 sati, a ekipa Alo! kontaktirala je tetku jednog od dečaka koja je izrekla potresne reči.

- To je naše dete, mom mužu je bratanac, a ja sam mu tetka. Na pecanju su bili on i njegov drug, tamo ima puno virova... Naše dete je povukao vir. Nismo u stanju da pričamo, razumite nas - drhtavim glasom je kratko poručila tetka malenog Koste.

Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Velikoj Moravi u mestu Stalać proglasila 9. jun Danom žalosti na celoj teritoriji te opštine.

Od njih se oprostila i osnovna škola koju su pohađali.

„S neizmernom tugom i bolom opraštamo se od naše dvojice učenika čiji su mladi životi tragično prekinuti. U ovim teškim danima želimo da uputimo iskrenu zahvalnost svima koji su bili uz nas, koji su podelili našu tugu, pružili reči utehe, podršku i saosećanje. Hvala porodicama, prijateljima, kolegama, učenicima, institucijama i svim ljudima dobrog srca koji su pokazali da u najtežim trenucima nismo sami. Bol zbog odlaska naše dece ne može se opisati rečima. Njihovi osmesi, drugarstvo i uspomene koje su ostavili zauvek će živeti u našim srcima i u sećanju naše škole. Od jednog od naših učenika oprostićemo se danas u 13 časova na seoskom groblju u Stalaću, od drugoga u Кruševcu od 14 sati. Neka počivaju u miru, a njihovim porodicama neka Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak. Danas je Dan žalosti u našoj školi“, napisali su ranije danas iz škole „Nadežda Prijić“ na Fejsbuku.

Podsetimo, istog dana u popodnevim satima u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica život je izgubila i Kristina M. (14), kada je navodno ušla u reku da se okupa. Ona je takođe sahranjena istog dana kada i dečaci.

Autor: Mihajlo Žilović

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