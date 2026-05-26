Svake godine hiljade vozača iz Srbije kreće kolima ka Grčkoj, ali mnogi ne znaju da su kazne za pojedine prekršaje danas znatno strože nego ranije.



Jedna naizgled bezazlena navika za volanom sada može da vas košta i do 4.000 evra – uz oduzimanje vozačke dozvole.



Važno je da znate da ova pravila važe i za turiste, bez ikakvih izuzetaka. Zato je pre polaska dobro da proverite šta se promenilo i kako da izbegnete neprijatnosti na putu.

Korišćenje mobilnog telefona u vožnji kao jedan od glavnih uzroka nesreća.

Glavni uzrok saobraćajnih nezgoda

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje postaje jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda širom sveta, a grčke vlasti sada prekršioce kažnjavaju veoma visokim novčanim kaznama.

Važno je napomenuti da vozači koji drže telefon u ruci tokom vožnje reaguju za pola sekunde sporije u odnosu na one koji voze bez telefona. Ta razlika od pola sekunde znači čak 14 metara duži zaustavni put pri brzini od 110 km/h.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja u Grčkoj, koji je u potpunosti stupio na snagu prošlog septembra, uvodi strože kazne za one koji čine ozbiljne i opasne prekršaje u saobraćaju.

Prekršaj se beleži često

Među navikama koje su postale svakodnevica, a ujedno i jedan od glavnih uzroka teških nesreća, nalazi se upravo korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje. Uprkos stalnim kampanjama, upozorenjima stručnjaka i statistici koja jasno pokazuje povećan rizik od nesreća, ovaj prekršaj se i dalje beleži veoma često.

Važno za turiste iz Srbije

Za turiste iz Srbije posebno je važno da znaju da grčka policija ove prekršaje tretira veoma ozbiljno, naročito tokom letnje sezone kada je pojačana kontrola na putevima ka popularnim letovalištima.

Zbog toga novi zakon više ne ostavlja prostor za toleranciju i uvodi znatno strože kazne. Za razliku od prethodnog zakona, gde je bila predviđena samo zabrana vožnje na dva meseca, sada su uvedene i visoke novčane kazne. U pojedinim slučajevima kazna može dostići i 4.000 evra, uz oduzimanje vozačke dozvole na čak osam godina.

Konkretno, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje kažnjava se:

• prvi put: 350 evra i oduzimanje vozačke dozvole na 1 mesec

• drugi put: 1.000 evra i oduzimanje dozvole na 6 meseci

• treći put: 2.000 evra i oduzimanje dozvole na 1 godinu

Šta se dešava ako zbog telefona dođe do nezgode

Ukoliko zbog korišćenja telefona dođe do saobraćajne nezgode:

• prvi put: 350 evra i oduzimanje dozvole na 1 mesec

• drugi put: 2.000 evra i oduzimanje dozvole na 4 godine

• treći put: 4.000 evra i oduzimanje dozvole na 8 godina

U svim ovim slučajevima predviđene su i zatvorske kazne.

Ako upotreba telefona tokom vožnje dovede do teških telesnih povreda, kazna zatvora može biti do 10 godina, dok u slučaju smrtnog ishoda kazna može dostići i 20 godina zatvora. Ukoliko strada veći broj ljudi, predviđena je doživotna kazna zatvora.

Šta ovo znači za vozače iz Srbije

Za sve koji planiraju put kolima iz Srbije ka Grčkoj, najvažnije je da znaju da se ovakvi prekršaji strogo kontrolišu i da kazne nisu samo formalnost – zaista se primenjuju na licu mesta, bez obzira na to odakle dolazite.

