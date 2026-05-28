Meteorolozi objašnjavaju šta se zaista dešava u olujnim uslovima, koliki je realan rizik za korisnike i u kojim situacijama je pametno skloniti ili isključiti uređaj.

Telefoni tokom grmljavine mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali to nije posledica direktnog udara munje, već procesa indukcije - kada pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja olujnog oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električna naelektrisanja, izjavila vodeći stručni saradnik Hidrometeorološkog centra Rusije Marina Makarova.

-Dolazi do iznenadnih eksplozija, od kojih može da strada osoba koja drži smartfon blizu glave ili u džepu. To nije direktan udar munje, već proces indukcije. Dakle, nije od pražnjenja, telefon ništa posebno ne privlači, već se sam zagreva usled tih struja, rekla je Makarova.

Meteorolog je naglasila da se ovakve situacije dešavaju veoma retko. Mnogo je veća verovatnoća da ljudi stradaju tokom oluje na masovnim događajima, poput fudbalskih utakmica. U gomilu ljudi koja je pokisla na kiši može da udari munja, a oni tada postaju dobri provodnici električne struje.

Da li je neophodno da se ugasi telefon kada grmi?

Sam pametni telefon ne privlači munje, ali njegova upotreba može povećati rizik zbog metala u njegovoj konstrukciji.

-Tokom grmljavine stvaraju se jaka elektromagnetna polja koja mogu izazvati električna pražnjenja u uređajima. Postoji mala verovatnoća da pri razgovoru telefonom tokom grmljavine u čoveka može da udari munja. Za to mora da se poklopi više faktora, naglašavaju stručnjaci.

Ako se telefon ne koristi, a korisnik se zatekne pod jakim pljuskom, bolje je da se uređaj isključi: "Ipak, ako se korisnik nalazi u zatvorenom prostoru u zgradi sa savremenom gromobranskom zaštitom, ništa ne treba isključivati", dodaju.

Pored toga, tokom grmljavine može doći do skokova napona koji mogu oštetiti elektronske uređaje.

-Najčešće se ovi problemi rešavaju sistemima gromobranske zaštite u zgradama i u sistemima distribucije električne energije, ali uvek postoji mogućnost da sistem ne funkcioniše u potpunosti. Zbog toga postoji rizik od kvara uređaja usled ovih skokova. Ako je moguće, bolje je koristiti uređaje za zaštitu od naponskih skokova (stabilizatore), savetuje se.

Tokom grmljavine je najbezbednije biti u zatvorenom prostoru, jer su zgrade po pravilu opremljene sistemima uzemljenja i gromobranima.

-Što se tiče mobilnih telefona - ako se nalazite na otvorenom prostoru, važno je razumeti da što je veća elektroprovodljivost predmeta, veća je verovatnoća udara munje.

Po pravilu, kako se navodi, munja udara u naslage metala.

-Ako u radijusu olujnog sistema nema metala, ona teži da udari u metalne predmete koji su manji od dubinskih podzemnih naslaga različitih metala. To mogu biti upravo akumulatori, mobilni telefoni, skuteri, automobili, kažu.

Stručnjaci navode da prisustvo baterije u telefonu povećava njihovu elektroprovodljivost, i kao posledicu povećava se rizik od strujnog udara.

