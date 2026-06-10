Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, uhapsili su N. J. (57) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom kuće osumnjičenog, policija je pronašla oko 85 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i vagu za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.

BONUS VIDEO