U domu Dragane Mirković i Tonija Bijelića danas vlada posebno slavljeničko raspoloženje, budući da je za njihovu porodicu ovo veoma važan i radostan dan.

Povod za slavlje je rođendan njihove ćerke Manuele, koja danas obeležava svoj poseban dan.

Ovaj značajan datum nije prošao nezapaženo, pa je ponosni otac odlučio da javno prikaže emocije i radost sa svojim pratiocima.

Tim povodom, oglasio se na društvenim mrežama, te na svom zvaničnom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa ćerkom, nastalu pre izvesnog vremena, uz emotivnu poruku:

-Srećan rođendan, princezo moja - napisao je on.

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da je ovo ujedno i njegovo prvo javno oglašavanje nakon dužeg perioda medijske tišine.

Iako su mnogi očekivali drugačiji epilog, bivši supružnici nisu imali nesuglasice kada je reč o podeli zajedničke imovine, već su sve rešili sporazumno pred sudom.

Prema pisanju medija, Dragani Mirković pripao je luksuzni dvorac nadomak Beča, zakupljen na period od 100 godina, čija se vrednost procenjuje na gotovo 50 miliona evra. U njenom vlasništvu ostala je i televizija.

Sa druge strane, Toni zadržao je kompanije iz automobilske industrije, uključujući i firmu koja proizvodi luksuzne automobile čija početna cena iznosi više od 70.000 evra.

Dogovorom je podeljen i vozni park procenjen na oko pet miliona evra, kao i brojne nekretnine koje su tokom braka stekli na Balkanu i u inostranstvu.

Kako je ranije naveo izvor za Blic, upravo kompanija koja se bavi proizvodnjom luksuznih automobila mogla je da predstavlja najveći kamen spoticanja tokom podele imovine.

- Firma luksuznih automobila može biti kamen spoticanja jer nje neće hteti niko da se odrekne. Uostalom, to je najveći izvor prihoda ove porodice - rekao je tada izvor.

U međuvremenu je na svom Instagram profilu istakao da je vlasnik pomenute kompanije.