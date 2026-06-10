Ruzmarin je poznat kao izdržljiva mediteranska biljka koja uspeva i u baštama i u saksijama. Ipak, kada listovi počnu da menjaju boju i postaju smeđi, to je znak da biljka trpi određeni stres. Dobra vest je da se u većini slučajeva ruzmarin može oporaviti ako na vreme otkrijete uzrok problema.

Pre nego što odlučite da biljku bacite i zamenite novom, proverite da li je zaista uginula ili joj je potrebna samo dodatna nega.

Kako da proverite da li je ruzmarin još živ?

Najjednostavniji način je takozvani test grebanja. Noktom lagano zagrebite površinski sloj stabljike. Ako se ispod kore nalazi zeleno i vlažno tkivo, biljka je još uvek živa i može se oporaviti. Ukoliko je unutrašnjost potpuno smeđa i suva, taj deo biljke je odumro.

Čak i ako su pojedine grane suve, dovoljno je da pronađete deo sa zelenim tkivom kako biste znali da još postoji šansa za oporavak.

Previše vode može biti veći problem od suše

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih ruzmarin dobija smeđe listove jeste trulež korena. Do nje dolazi kada biljka predugo stoji u vlažnoj zemlji ili kada saksija nema dobru drenažu.

Ruzmarin ne voli zadržavanje vode oko korena. Ako primetite da je zemlja stalno mokra, proverite da li višak vode može nesmetano da otiče. Kod biljaka koje rastu napolju problem se često javlja nakon dužih kišnih perioda.

Ukoliko sumnjate na trulež korena, smanjite zalivanje i po potrebi presadite biljku u rastresitiji supstrat.

Ni premalo vode nije dobro rešenje

Iako je ruzmarin poznat po otpornosti na sušu, dug period bez vode može dovesti do isušivanja listova. Tada oni postaju krti, gube boju i lako otpadaju.

Ako je zemlja potpuno suva, biljku treba obilno zaliti tako da voda prođe kroz ceo korenov sistem. Nakon toga nastavite sa umerenim zalivanjem. Ruzmarin u saksiji uglavnom zahteva zalivanje jednom nedeljno, dok biljke posađene u zemlji dodatnu vodu traže samo tokom dužih sušnih perioda.

Temperaturni šok može izazvati opadanje listova

Ruzmarin ne voli nagle promene temperature. Premestanje biljke iz spoljašnje sredine u zatvoren prostor, izlaganje jakom podnevnom suncu ili blizina klima uređaja i grejnih tela mogu izazvati stres.

Tokom letnjih vrućina saksiju je najbolje postaviti na mesto gde će biljka imati dovoljno svetlosti, ali i zaštitu od najjačeg sunca tokom najtoplijeg dela dana. Ako se ruzmarin gaji u zatvorenom prostoru, treba ga držati dalje od izvora toplote i hladnih promaja.

Kako pomoći ruzmarinu da se oporavi?

Prvi korak je uklanjanje potpuno suvih grana i listova. Nakon toga proverite uslove u kojima biljka raste – količinu vode, kvalitet zemljišta i izloženost suncu.

Uz pravilno zalivanje, dobru drenažu i stabilnu temperaturu, ruzmarin se često oporavlja u roku od nekoliko nedelja. Važno je reagovati na prve znake problema jer biljka tada ima najveće šanse da povrati zdrav izgled i nastavi normalan rast.

Smeđi listovi nisu uvek znak da je ruzmarin izgubljen. U većini slučajeva oni predstavljaju upozorenje da biljka traži bolje uslove za rast. Kada otkrijete uzrok, oporavak je često mnogo jednostavniji nego što se na prvi pogled čini.