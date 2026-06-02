Američki tehnološki gigant Apple objavio je novo softversko ažuriranje iOS 26.5.1, namenjeno isključivo korisnicima modela Ajfon Er i kompletne serije Ajfon 17, kako bi otklonio problem sa punjenjem koji je kod pojedinih uređaja izazivao ozbiljne poteškoće kada se baterija potpuno ili gotovo potpuno isprazni.

Novo ažuriranje stiže svega tri nedelje nakon predstavljanja verzije iOS 26.5, što pokazuje da je kompanija relativno brzo reagovala na prijave korisnika i tehničke analize koje su ukazale na postojanje greške u sistemu upravljanja napajanjem.

Prema zvaničnim informacijama kompanije Epl, problem se pojavljivao kod manjeg broja korisnika i ogledao se u tome da uređaj nije mogao da započne punjenje preko kabla kada bi nivo baterije pao na ekstremno nizak nivo. U pojedinim slučajevima korisnici su prijavljivali da telefon ostaje bez odgovora i nakon povezivanja sa punjačem, zbog čega je izgledalo kao da je uređaj potpuno otkazao.

Iako kompanija nije objavila detalje o tehničkom uzroku greške, stručnjaci pretpostavljaju da je problem bio povezan sa softverom koji kontroliše komunikaciju između baterije, kontrolera punjenja i operativnog sistema. Takvi kvarovi ne znače da je baterija fizički oštećena, već da uređaj pogrešno upravlja procesom pokretanja punjenja nakon dubokog pražnjenja.

Zbog toga je Epl preporučio svim vlasnicima pogođenih uređaja da što pre instaliraju verziju iOS 26.5.1 kako bi izbegli potencijalne probleme u budućnosti.

Zašto su ovakva ažuriranja važna?

Iako se radi o relativno maloj softverskoj nadogradnji, ovakva ažuriranja često imaju veliki značaj za svakodnevno korišćenje uređaja. Problemi sa punjenjem spadaju među najkritičnije kvarove koje korisnici mogu da iskuse, jer direktno utiču na osnovnu funkcionalnost telefona.

U savremenim pametnim telefonima proces punjenja kontroliše složen skup algoritama koji regulišu temperaturu baterije, napon, jačinu struje i zaštitu od pregrevanja. Zbog toga čak i manja softverska greška može izazvati probleme koji na prvi pogled deluju kao ozbiljan hardverski kvar.

Šta korisnici treba da urade?

Vlasnici modela Ajfon Er i uređaja iz serije Ajfon 17 trebalo bi da provere da li je ažuriranje dostupno u meniju:

Podešavanja → Opšte → Ažuriranje softvera

Pre instalacije preporučuje se da uređaj bude povezan na stabilnu Vaj-Faj mrežu i da ima dovoljno napunjenu bateriju ili da bude priključen na punjač.

Analitičari tržišta navode da je brzina kojom je Epl reagovao važna i sa reputacionog aspekta, jer kompanija poslednjih godina posebno naglašava pouzdanost svojih uređaja i dugoročnu softversku podršku.

Iako je problem zahvatio ograničen broj korisnika, činjenica da je objavljeno namensko ažuriranje pokazuje da kompanija nije želela da čeka narednu veliku verziju sistema, već je odlučila da odmah otkloni grešku koja je mogla da izazove frustraciju među vlasnicima najnovijih modela Ajfona.