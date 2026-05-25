Valijant Riči je globalni direktor partnerstava za poverenje i bezbednost u kompaniji TikTok i učestvovao je u razvoju funkcije Family Pairing.

U ekskluzivnom intervjuu objasnio je roditeljima gde treba da pogledaju i šta da podese na ovoj aplikaciji kako bi zaštitili svoju decu.

Funkcija omogućava roditeljima da prate šta deca rade

„Možda ćete se iznenaditi kada saznate da nalozi tinejdžera na TikToku imaju više od 50 unapred uključenih bezbednosnih, privatnih i sigurnosnih opcija, kako bi iskustvo bilo prilagođeno uzrastu.“, naveo je Riči.

Na primer, tinejdžeri mlađi od 16 godina nemaju pristup direktnim porukama.

„Za roditelje koji žele dodatnu kontrolu osmislili smo "Family Pairing", funkciju koja omogućava prilagođavanje podešavanja naloga deteta i bolji uvid u njegovo korišćenje aplikacije. "Family Pairing" omogućava roditeljima i starateljima da povežu svoj TikTok nalog sa nalogom tinejdžera kako bi upravljali sadržajem, privatnošću i opcijama za digitalno blagostanje“, objasnio je Riči.

U aplikaciji otvorite svoj profil, zatim kliknite na meni u gornjem desnom uglu i izaberite „Settings and privacy“. Potom pronađite opciju „Family Pairing“ i kliknite na „Continue“. „Izaberite opciju Parent, zatim Next i pratite korake za povezivanje naloga.“

„Kada povežete naloge, možete prilagođavati broj sati korišćenja aplikacije, ograničiti ko može komentarisati video-snimke vašeg deteta ili čak blokirati određene naloge.“

Korisna opcija

„Znamo da je tinejdžerima potrebna pomoć u razvijanju zdravog odnosa prema vremenu provedenom pred ekranom“, rekao je Riči.

TikTok podrazumevano postavlja ograničenje od 60 minuta dnevno za tinejdžere, a kroz Family Pairing roditelji mogu dodatno kontrolisati korišćenje. Postoji alatka nazvana "Time Away" koja roditeljima omogućava da potpuno blokiraju TikTok u određenim satima - tokom noći, tokom škole ili odmora, a roditelji odlučuju kada dete može ponovo koristiti aplikaciju.

„Kao otac tinejdžera, smatram da je ova opcija veoma korisna za zaštitu porodičnog vremena i vremena za učenje.“

Roditelji takođe mogu videti izveštaje o vremenu koje njihova deca provode na TikToku.

Najvažniji savet za roditelje

„Često roditeljima kažem: ‘Upoznajte pravila i koristite alate’. Nemojte se plašiti da sami isprobate ove platforme“, rekao je Riči. „Ako ne znate odakle da počnete, pitajte dete šta ga je danas nasmejalo, koga voli da prati ili neka vam pomogne da napravite sopstveni nalog“, dodao je.

Stručnjak je na kraju naglasio da društvene mreže mogu postati način povezivanja porodice — kroz razmenu recepata, muzike ili zajedničko otkrivanje novih tema, piše the Sun.