Naučnici su otkrili da notifikacije i vibracije na pametnim telefonima dramatično skraćuju raspon pažnje i dokazano usporavaju ukupno vreme reakcije ljudskog mozga.

Najnovija istraživanja pokazuju da nasumični zvuci aplikacija izazivaju trenutni pad koncentracije i kognitivni zastoj.

Zanimljivo istraživanje

Korisnici se svakodnevno suočavaju sa neprestanim bombardovanjem poruka, mejlova i drugih notifikacija.

Tim psihologa sa Univerziteta u Arkanzasu i Univerziteta Plimut u Engleskoj sproveo je testove tokom kojih su namerno prekidali studente vibracijom telefona. Rezultati objavljeni u naučnim časopisima pokazali su da su ispitanici rešavali zadatke znatno sporije kada ih prekine telefon nego neki drugi zvuk. Ovo istraživanje potvrđuje starije podatke iz jednog istraživanja koji ukazuju na povećanu stopu grešaka pri radu usled smetnji koje uzrokuje zvuk telefona.

Svaka notifikacija je problem



Novo istraživanje francuskih naučnika otkrilo je da svako pojedinačno obaveštenje na pametnom telefonu izaziva kognitivno kašnjenje od oko sedam sekundi. Pored toga, primećeno je da zvuk poruke uzrokuje nesvesno širenje zenica kod ljudi što je jasan indikator pojačanih emocija poput straha. Mi smo vremenom uslovljeni da zvuk telefona tumačimo kao hitan poziv zbog posla ili dostave hrane, pa automatski prekidamo trenutne obaveze.



Logično rešenje bi bilo potpuno isključivanje obaveštenja, ali studija objavljena u časopisu o psihologiji medija pokazuje suprotne rezultate. U eksperimentu sa preko dvesta korisnika sistema Android polovina je morala da ugasi sva obaveštenja na nedelju dana. Naučnici su pratili njihovo ponašanje i otkrili da nije bilo značajne razlike u ukupnom vremenu provedenom ispred ekrana.

Glavni razlog za neuspeh ove metode jeste strah od propuštanja informacija koji kod ljudi stvara visoku stopu anksioznosti. Ta nervoza dekoncentriše mozak u istoj meri ako ne i više nego sam zvuk dolazne poruke na sistemu iPhone ili drugim uređajima. Jedini efikasan način za podizanje produktivnosti jeste potpuno sklanjanje telefona iz vidokruga i pronalaženje aktivnosti koje zahtevaju punu pažnju, navedeno je u istraživanju, piše techyahoo.