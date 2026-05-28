Švedski striming gigant Spotifaj zvanično je pokrenuo novu opciju audio-članaka ("narrated articles"), čime nastavlja diverzifikaciju svog sadržaja.

Korisnici ove platforme od danas mogu da slušaju audio-verzije ekskluzivnih tekstova iz nekih od najprestižnijih svetskih časopisa, uključujući "Vogue", "The Atlantic" i "Variety", prenosi Rojters.

U prvoj fazi, Spotify će korisnicima koji već imaju pristup audio-knjigama ponuditi bazu od preko 650 dužih članaka na engleskom jeziku.

Da bi se pročitao jedan ovakav tekst u časopisu, potrebno je od 15 minuta do sat vremena - a u audio-formatu, kako je naveo Spotifaj, ti tekstovi traju i do dva sata. Struktura monetizacije novog formata prilagođena je statusu pretplate, pošto će premijum pretplatnici imati direktan pristup audio-člancima, u okviru svog mesečnog limita za slušanje audio-knjiga.



Korisnici koje ne plaćaju pretplatu će imati opciju kupuju pojedinačne audio-članke po ceni od 1,99 dolara.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Spotifaj traži nove načine da poveća angažovanost korisnika i odbrani svoju lidersku poziciju. Kompanija se suočava sa novim tipom konkurencije u vidu generativnih AI muzičkih startapova ali i sa tradicionalnim rivalima u video i podkast sferi, kao što su Youtube i Netflix.