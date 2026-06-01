Eplova sledeća generacija Ajfon Pro modela donosi jedno od najvećih unapređenja kamere u poslednjih nekoliko godina, što ukazuje na značajan skok u kvalitetu fotografija i video snimaka u odnosu na prethodne verzije.

Prema novim izveštajima analitičara koje prenosi Forbes, Eplova naredna generacija Ajfon Pro modela mogla bi da donese značajno unapređenje kamere, ali i primetan rast troškova proizvodnje. To ponovo otvara pitanje mogućeg poskupljenja budućih Ajfon uređaja.

U centru pažnje su Ajfon 18 Pro i Ajfon 18 Pro Max, za koje se očekuje da će imati novi sistem kamere sa promenljivim otvorom blende. Prema analitičaru lanca snabdevanja Ming-Či Kuu, ovaj napredni modul kamere mogao bi da košta Epl oko 50 odsto više u odnosu na trenutne kamere koje se koriste u Pro modelima.

Na prvi pogled to ne deluje kao velika promena, ali sistemi kamera su vremenom postali jedni od najskupljih i najkompleksnijih delova modernih vodećih (flegšip) pametnih telefona, pa čak i manja poskupljenja na tom nivou mogu značajno uticati na ukupnu cenu uređaja i strategiju proizvođača.

Prema Kuovim navodima, novi modul objektiva znatno je skuplji od sistema sa plastičnim sočivima i sedam elemenata koji Epl trenutno koristi. Proizvodnju ovog unapređenog dela, prema očekivanjima, trebalo bi u velikoj meri da preuzme kineski dobavljač Sunny Optical.

Serija Ajfon 18 Pro trebalo bi da bude predstavljena krajem 2026. godine, a pojedini izveštaji sugerišu da bi ovi modeli mogli da budu lansirani istovremeno sa Eplovim prvim sklopivim Ajfon uređajem.

Ipak, i dalje nije jasno da li će povećani troškovi kamere dovesti do viših maloprodajnih cena. Epl je do sada često uspevao da apsorbuje deo poskupljenja komponenti, kako bi održao stabilnost cena na tržištu, posebno u veoma konkurentnom segmentu premijum pametnih telefona.