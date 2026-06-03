Četiri člana porodice Li, koja upravlja Samsung grupom, trenutno zauzimaju vrh liste najbogatijih ljudi u Južnoj Koreji, što predstavlja prvi slučaj u kojem se toliko vodećih milijardera u jednoj zemlji nalazi unutar iste porodice.

Ovaj skok u bogatstvu direktno je povezan sa snažnim rastom akcija Samsung Electronics-a, koje su u poslednjem periodu porasle oko 40 odsto. Porast je podstaknut velikom potražnjom za naprednim memorijskim čipovima koji se koriste u razvoju sistema veštačke inteligencije.

Na vrhu liste nalazi se Džej Li, izvršni predsednik Samsung Electronics-a, čije se bogatstvo procenjuje na oko 34 milijarde dolara. Prema dostupnim procenama, njegova imovina je značajno porasla u kratkom vremenskom periodu, što ga je dodatno učvrstilo na poziciji najbogatije osobe u zemlji.

Njegove sestre, Bu-džin i Seo-hjun, kao i majka Hong Ra-hi, takođe su u samom vrhu po visini ličnog bogatstva u Južnoj Koreji. Bu-džin, koja vodi Hotel Shilla, važan lanac luksuznog smeštaja i konferencijskih usluga, nalazi se među najuticajnijim poslovnim ženama u zemlji. Seo-hjun je aktivna u okviru Samsung C&T, kompanije koja ima ključnu ulogu u strukturi Samsung grupe, dok je Hong Ra-hi ranije bila povezana sa umetničkim institucijama grupe, uključujući poznate muzeje u Seulu.

Najveći deo ukupnog bogatstva porodice potiče od vlasničkih udela u Samsung Electronics-u, čija je vrednost višestruko porasla u poslednjih godinu dana. Kompanija je jedan od globalnih lidera u proizvodnji memorijskih čipova, koji su postali ključna komponenta u razvoju veštačke inteligencije.

Posebno se ističe tehnologija memorije visokog propusnog opsega (HBM), koja ima sve veću primenu u AI sistemima koje razvijaju kompanije poput Nvidije, AMD-a i Alfabet-a. Ova potražnja dodatno je pogurala rast vrednosti kompanije i time direktno uticala na porast bogatstva porodice Li, piše Forbes.