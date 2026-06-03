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Najbogatiji su u svojoj zemlji i svi iz iste porodice: A svi znate brend koji poseduju
Porodica Li, koja stoji iza jednog od najvećih tehnoloških konglomerata na svetu, Samsung grupe, dospela je u istorijski trenutak kada su čak četiri njena člana istovremeno među najbogatijim ljudima u Južnoj Koreji. Ogroman rast vrednosti kompanije dodatno je učvrstio njihovu finansijsku dominaciju.
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