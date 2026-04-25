"Danas sam na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici imao prilike da čujem i razgovaram o svetu koji se ubrzano menja, novim odnosima snaga, budućnosti našeg kontinenta, kao i bezbednosti i ekonomiji. Za Srbiju je važno da njen glas bude prisutan i da se jasno čuje. To je glas male zemlje koja želi mir, stabilnost, razvoj i saradnju, ali i glas zemlje koja čuva svoju samostalnost, nezavisnost i suverenost", naveo je Vučić na Instagramu.

Istakao je da Srbija nastavlja da vodi politiku razuma, odgovornosti i razgovora, štiteći svoje interese i radeći za sigurniju budućnost svojih građana.

Predsednik Srbije učestvovao je danas na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici u Šantiliju u Francuskoj.

Vučić se obratio učesnicima konferencije na panelu koji je vodio Tijerijede Monbrijal, osnivač i izvršni predsednik Francuskog instituta za međunarodne odnose i WPC, a takođe je imao sastanak sa Monbrijalom.