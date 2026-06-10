Nakon što je velika bela ajkula snimljena u Sredozemnom moru, stručnjaci su otkrili koje su oblasti u svetu najpoznatije po susretima ljudi i ajkula.

Ogromni predator primećen je između Sicilije i Tunisa, a veruje se da je to prvi put da je odrasla velika bela ajkula snimljena u tom delu Mediterana.

Ajkule su daleko od turističkih destinacija

Ako ovog leta planirate odmor na Mediteranu, ovaj prizor možda je izazvao zabrinutost. Ipak, naučnici poručuju da nema razloga za strah.

„Ajkula je snimljena daleko od obalskih turističkih destinacija i nema razloga da javnost bude uznemirena. More je njihovo prirodno stanište, a ovakvi susreti trebalo bi da podstaknu poštovanje i divljenje, a ne strah“, izjavila je dr Loren Smit, stručnjakinja za ajkule iz organizacije Saltwater Life.

Međutim, ako planirate odmor na Floridi, situacija je nešto drugačija.

Na Floridi ima najviše napada ajkula

Florida je tokom 2025. godine zabeležila 11 susreta ljudi i ajkula, što predstavlja 17 odsto svih ničim izazvanih ujeda u svetu.

Više od polovine tih slučajeva dogodilo se u okrugu Volusia County, na istočnoj obali Floride.

Podaci dolaze iz baze „International Shark Files“, koja beleži incidente sa ajkulama još od 16. veka. U statistiku ulaze samo takozvani „ničim izazvani napadi“, odnosno situacije u kojima čovek nije namerno ili nenamerno stupio u kontakt sa ajkulom.

To znači da se ne računaju incidenti povezani sa podvodnim lovom, pecanjem ili oslobađanjem ajkule iz mreže ili udice. Sjedinjene Države bile su zemlja sa najvećim brojem napada, sa 25 zabeleženih slučajeva, odnosno 38 odsto ukupnog svetskog broja.

Najopasnije ajkule su u Australiji

Inače, u Australiji je čak 56 odsto svih smrtnih slučajeva povezanih sa ajkulama.

Razlog leži u činjenici da australijske vode nastanjuju takozvane „velike tri“ vrste: bik-ajkula, tigar-ajkula i velika bela ajkula.

Velika bela ajkula može da naraste do šest metara dužine i poseduje izuzetno snažne vilice pune nazubljenih zuba. Zbog njene veličine i snage, čak i jedan manji ugriz može imati fatalne posledice.

Gevin Nejlor, direktor Programa za istraživanje ajkula pri Florida Museum of Natural History, ističe da Australija ima jedan od najboljih sistema reagovanja na incidente sa ajkulama.

„Da su se ovi ujedi dogodili bilo gde drugde osim u Australiji, verovatno bi bilo još više žrtava. Njihovi sistemi bezbednosti na plažama su među najboljima na svetu. U roku od nekoliko minuta nakon incidenta helikopteri su već u vazduhu i spremni za intervenciju“, rekao je Nejlor. Ipak, udaljenost pojedinih australijskih plaža ponekad otežava brzu pomoć.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da su ozbiljni napadi ajkula i dalje veoma retki, a verovatnoća da će prosečan kupač doživeti susret sa opasnom ajkulom izuzetno je mala, piše Daily Mail.