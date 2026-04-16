Rad sa zahtevnim programima i više otvorenih aplikacija može značajno povećati temperaturu laptopa.

Zato je važno na vreme prepoznati znake pregrevanja i znati koje temperature su bezbedne za rad uređaja.

Zašto dolazi do zagrevanja laptopa?

Zagrevanje laptopa je normalna pojava jer ključne komponente, poput procesora i grafičke kartice, tokom rada proizvode toplotu. Što je opterećenje veće, temperatura raste brže.

Problem nastaje kada sistem ne može efikasno da se ohladi, što može dovesti do pada performansi i potencijalnih kvarova.

Simptomi pregrevanja laptopa

Jedan od prvih znakova pregrevanja je usporavanje rada laptopa. Uređaj može početi da „secka“, aplikacije rade sporije, a u nekim slučajevima laptop se može i sam ugasiti.

Ventilatori tada rade pojačano i glasnije nego inače, pokušavajući da rashlade sistem. Ako primetite da stalno rade maksimalnom brzinom ili iznenada prestanu da rade, to može ukazivati na problem sa hlađenjem ili zapušene ventilacione otvore.

Koja je normalna temperatura laptopa?

Važno je razlikovati normalno zagrevanje od opasnog pregrevanja laptopa.

do 60°C – normalna temperatura procesora

60–70°C – povišena, ali i dalje bezbedna temperatura

preko 70°C – preporučuje se dodatno hlađenje

iznad 80°C – opasna temperatura koja može izazvati oštećenja

Ukoliko temperatura pređe kritične vrednosti, preporučuje se da odmah isključite uređaj kako biste sprečili kvar.

Kako sprečiti pregrevanje laptopa?

Postoji nekoliko jednostavnih načina da smanjite temperaturu laptopa i produžite njegov vek trajanja:

redovno čistite ventilacione otvore od prašine

koristite laptop na ravnoj i tvrdoj površini

izbegavajte rad u pretoplim prostorijama

koristite dodatne rashladne podloge (cooling pad)

zatvarajte nepotrebne aplikacije

Laptopovi su posebno osetljivi na pregrevanje jer imaju ograničen prostor za protok vazduha, pa i najmanje zapušenje može izazvati nagli porast temperature.

Ako želite da izbegnete kvarove i produžite vek trajanja uređaja, važno je pratiti temperaturu laptopa i reagovati na prve znake pregrevanja. Pravilno hlađenje i redovno održavanje ključ su stabilnog i bezbednog rada laptopa.