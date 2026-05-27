Evo koje navike treba izbegavati kako bi se sačuvalo zdravlje mozga:
Previše soli
Nakon svih ovih godina kritikovanja šećera, možete dodati još jedan sastojak na listu nutritivnih negativaca: so. Studija objavljena u časopisu JAMA Neurology otkrila je so kao jedan od faktora koji doprinose visokom krvnom pritisku.
I zaista, istraživanja su dokazala da visok unos soli može povećati rizik od visokog krvnog pritiska, što zauzvrat može dovesti do manjih kognitivnih deficita i povećanog rizika od moždanog udara .Veći rizik od moždanog udara može prouzrokovati prilično ozbiljno oštećenje mozga.
Nedostatak sna
Nauka još nije u potpunosti otkrila u kojoj meri je vašem mozgu potreban san. Ali da li vam je zaista potrebna nauka da biste ovo shvatili? Ko ne zna osećaj posle lošeg sna? Nedostatak fokusa, spor raspon pažnje i raspoloženje daleko od najboljeg su samo neke od stvari koje treba navesti. Pored toga, kontinuirani nedostatak sna šteti i vašem pamćenju i ima dugoročne posledice po vaš mozak. To je zato što tokom sna mehanizmi naporno rade, oslobađajući vas toksičnih nusproizvoda koji se akumuliraju u vašem mozgu tokom dana. Nedostatak sna znači da se ovi mehanizmi ne mogu dovoljno aktivirati i stoga ne uspevaju da očiste vaš mozak od štetnih supstanci.
Loš sluh
Vaše dragocene uši su one koje najviše pate od našeg bučnog savremenog okruženja. Koliko je samo mirno moralo biti za uši u drevnim vremenima kada su bile izložene samo pevanju ptica ili povremenom zvonjavom crkvenih zvona. Danas vaše uši imaju mnogo više toga da podnesu – stalno izlaganje buci: tutnjava metroa, trubenje automobila, muzika u supermarketu, u slušalicama, gradilišta svuda – nivo buke je na ludo visokom nivou. I to izluđuje i vaše uši.
Prema najnovijim nalazima, oštećenja sluha su u porastu. Studija sprovedena na Univerzitetu Džon Hopkins otkrila je da osobe sa oštećenim sluhom imaju 30-40% veći rizik da postanu žrtve kognitivnog pogoršanja. Zato je pametno zaštititi svoje uši koliko god možete: na primer, audiolozi nude čepiće za uši koji su prilagođeni vašim ušima i štite vas od prevelikog nivoa buke.
Previše hrane
Saveti o zdravoj ishrani su zapravo veoma vredni za zdravlje vašeg tela, a i za vaš mozak. Studija objavljena u časopisu Neurology 2012. godine ispitala je 6000 ljudi, koji su u proseku imali 50 godina.
10 godina kasnije, isti učesnici su ponovo ispitani i rezultati su pokazali da su oni koji su imali prekomernu težinu imali 22% veće pogoršanje kognitivnih funkcija nego njihovi vitkiji vršnjaci.
Usamljenost
Biti usamljen ne znači nužno da nemate mnogo prijatelja. Ponekad čak i ljudi koji imaju mnogo prijatelja mogu biti usamljeni. Kao i sa mnogim stvarima u životu, i ovde je važan kvalitet. Međutim, boravak u samoći može podstaći osećaj usamljenosti, što izaziva stres i upalne procese u mozgu.
Studija u Medicinskom centru Univerziteta Raš u Čikagu sprovedena uz učešće preko 100 ljudi, svih starijih od 80 godina, otkrila je da su oni koji su imali najmanje društvenih kontakata patili od najtežeg kognitivnog pogoršanja, piše neuronation.
Naravno, zdravlje vašeg mozga zavisi od raznih faktora. I dok ne možete kontrolisati svoju genetsku predispoziciju, imate kontrolu nad drugim stvarima koje vam mogu pomoći da ostanete zdravi, poručuju stručnjaci.
