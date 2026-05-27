Nekoliko proverenih trikova će vam pomoći da održite prijatnu temperaturu u stanu tokom velikih vrućina.

Zaštitite stan od sunca

Najvažnije je da sprečite sunčeve zrake da zagrevaju prostorije. Tokom dana držite spuštene roletne i zatvorene prozore, posebno na južnoj i zapadnoj strani. Guste ili „blackout“ zavese mogu dodatno da smanje temperaturu u stanu. Ako nemate takve zavese, možete privremeno postaviti karton obložen aluminijumskom folijom kako bi odbijao sunčevu toplotu.

Provetravajte samo kada je napolju hladnije

Čim uveče temperatura napolju postane niža nego u stanu, otvorite prozore i napravite promaju. Najbolje je otvoriti prozore na suprotnim stranama stana kako bi vazduh mogao da cirkuliše. Tako ćete rashladiti ne samo vazduh već i zidove, podove i nameštaj koji tokom dana upijaju toplotu.

Ventilator i led daju odličan efekat

Ventilator ne hladi vazduh, ali stvara osećaj svežine. Njegov efekat može biti mnogo jači ako ispred njega stavite činiju sa ledom ili zaleđene flaše vode. Vazduh koji prolazi preko leda postaje hladniji i osvežava prostoriju poput improvizovane klime.

Izbegavajte dodatne izvore toplote

Rerna, šporet i električni uređaji dodatno zagrevaju stan. Tokom velikih vrućina birajte hladne obroke i salate ili koristite uređaje koji proizvode manje toplote, poput mikrotalasne. Takođe, gasite televizore, računare i punjače kada ih ne koristite, piše 24 sata.hr.

Trikovi za lakši san tokom vrućina

Pre spavanja istuširajte se mlakom ili hladnom vodom kako biste snizili telesnu temperaturu. Koristite pamučnu ili lanenu posteljinu jer bolje propušta vazduh. Dobar trik je i da jastučnicu ili čaršav kratko rashladite u zamrzivaču pre odlaska na spavanje. Pošto se topao vazduh podiže, nekima više prija spavanje na nižem krevetu ili čak na madracu postavljenom na pod.