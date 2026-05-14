Da bi se jedna kuća sagradila, potrebno je imati pre svega dobar plan kao i proveru istog, međutim u ovoj situaciji, majstor je to očito propustio da uradi.

Gradnja kuće je nešto što se ne dešava preko noći, a rezultati su prilično trajni. Zato je ovaj par mislio da su njihovi majstori dobro proučili planove pre nego što su počeli sa izgradnjom njihovog doma.

Međutim, slika njihove gotove kuće objavljena na internetu izazvala je opšte oduševljenje korisnika društvenih mreža koji su uočili krajnje neprijatnu dizajnersku manu. Skot Dikson tvitovao je fotografiju svoje kuće sa komentarom: "Nova kuća na prodaju. Čujem da je ova baš jeftina. Da li možete da pogodite zašto?".

Fotografija je takođe postavljena i na društvenoj mreži Reddit uz sledeće zapažanje: "Imali su samo jedan posao“. Da li vi možete da primetite ogromnu grešku koju su majstori napravili"?

U slučaju da vam baš i ne ide, odgovor se nalazi ispod. Oni sa oštrim vidom sigurno su istog trenutka primetili da ne postoji ulaz u garažu. Sigurni smo da se lica graditelja i dalje crvene.