Visoke temperature ovih dana teraju mnoge da otvaraju prozore kako bi ohladili dom, ali to ponekad može imati suprotan efekat.

Problem je što su mnoge kuće izgrađene da zadržavaju toplotu, što je korisno zimi, ali može pregrejati prostor tokom ekstremnih vrućina. Otvaranjem prozora tokom najtoplijeg dela dana, u kuću ulazi još topliji vazduh, koji zatim ostaje unutra. Zato neki ljudi savetuju da se tokom dana toplota drži izvan kuće, a ne pušta unutra.

Najbolje je zatvoriti prozore

Johana Konstantinu, konsultantkinja za dizajn enterijera, objasnila je da je tokom najjačeg sunca pametnije blokirati toplotu nego pustiti vazduh spolja.

„U većini domova je zapravo mnogo efikasnije držati prozore, zavese i roletne zatvorene od kasnog jutra do ranog večeri. Ovo sprečava nakupljanje toplog vazduha i prodor direktne sunčeve svetlosti u sobe“, objasnila je Konstantinu, prenosi Lad Bible.

Otvorite prozore uveče

„Zatim, kada temperature padnu uveče, strateški otvorite prozore na suprotnim stranama kuće kako biste stvorili promaju i omogućili hladnijem vazduhu da prirodno cirkuliše.“ Dodala je da hlađenje može pomoći ventilator postavljen blizu otvorenog prozora, koji uvlači svežiji spoljašnji vazduh.

Prema preporukama Britanske agencije za bezbednost zdravlja (UKHSA), najbolje je da držite prozore zatvorene i zavese navučene u sobama okrenutim ka suncu.

Važni saveti za vrućinu

Preporuke su i da, kada izlazite, nosite laganu odeću, nanesete kremu za sunčanje i da uglavnom boravite u hladu. Isto tako, izbegavajte izlazak tokom najtoplijeg dela dana, između 11 i 15 časova. savet stručnjaka je i da

vežbaje ujutru ili uveče, kada su temperature niže, kao i da izbegavate direktno izlaganje suncu, koliko je to moguće.