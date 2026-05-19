Stručnjaci upozoravaju da mnogi prave ozbiljne greške koje hakerima mogu olakšati pristup telefonima, računarima, pa čak i bankovnim podacima.

Najveća greška krije se u lozinci

Veliki broj ljudi i dalje koristi fabričke ili previše jednostavne Wi-Fi lozinke koje se mogu pogoditi za svega nekoliko minuta.

Stručnjaci savetuju:

najmanje 20 karaktera

kombinaciju velikih i malih slova

brojeve i simbole

izbegavanje ličnih podataka

Što je lozinka komplikovanija, manja je šansa da neko uspe da probije mrežu.

Odmah promenite naziv mreže

Mnogi ruteri automatski koriste ime proizvođača kao naziv mreže, što potencijalnim napadačima može olakšati posao.

Zbog toga se preporučuje da odmah promenite:

naziv Wi-Fi mreže

podrazumevanu administratorsku lozinku

osnovna fabrička podešavanja

Jedno podešavanje koje mnogi ignorišu

Stručnjaci posebno upozoravaju na važnost uključivanja WPA2 ili WPA3 enkripcije.

Bez nje podaci koji prolaze kroz mrežu mogu biti mnogo lakša meta za zloupotrebu.

Dodatnu zaštitu može pružiti i:

skrivanje naziva mreže

aktiviran firewall

redovno ažuriranje rutera

Ruter može biti rupa u bezbednosti

Mnogi zaboravljaju da i ruteri imaju softver koji mora da se ažurira.

Ako se sigurnosne zakrpe ne instaliraju na vreme, sajber kriminalci mogu iskoristiti propuste i neovlašćeno pristupiti mreži.

VPN kao dodatni štit

Stručnjaci preporučuju i korišćenje VPN servisa, posebno kada se pristupa internetu preko javnih mreža.

VPN:

skriva vašu aktivnost

dodatno šifruje podatke

otežava praćenje i krađu informacija

"Bolje sprečiti nego plaćati posledice"

Iako mnogi misle da njihova kućna mreža nije zanimljiva hakerima, stručnjaci upozoravaju da upravo nezaštićeni uređaji često postaju najlakša meta.

Zato nekoliko jednostavnih promena danas može sprečiti ozbiljne probleme sutra.