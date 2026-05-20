Gugl ovu promenu koju opisuje kao najveću promenu Google Search u poslednjih 25 godina.

Uvode se novi AI alati

Umesto klasične liste linkova, korisnici će sve češće dobijati interaktivna AI iskustva.

Novo polje za pretragu podržava duža i prirodnija pitanja, dok AI sistem pomaže korisnicima da formulišu složenije upite.

Gugl uvodi i „informacione agente“ — AI alate koji mogu da rade u pozadini 24 sata dnevno, prate promene na internetu i šalju korisnicima sažete informacije. Na primer, agent može pratiti tržišna kretanja prema zadatim parametrima i obavestiti korisnika kada se ispune određeni uslovi.

„Agent će napraviti plan praćenja, koristiti potrebne podatke i obaveštavati vas kada se uslovi ispune“, objasnila je Liz Reid, šefica Google Search odeljenja.

To znači da će AI sve više pretraživati internet umesto ljudi, dok će korisnici uglavnom reagovati na gotove rezultate koje agenti pripreme.

Google Search će zahvaljujući Gemini modelu i Antigravity platformi početi da izgleda više kao interaktivna aplikacija nego kao obična lista rezultata. Sistem će moći automatski da kreira prilagođene vizuale, interaktivne prikaze i mini aplikacije na osnovu korisničkih pitanja. Na primer, pitanje o crnim rupama moglo bi da pokrene interaktivnu animaciju koja objašnjava taj fenomen, uz mogućnost dodatnih pitanja i novih vizuala u realnom vremenu.

Najavljene i personalizovane aplikacije

Gugl će omogućiti i pravljenje personalizovanih mini aplikacija direktno u Search-u pomoću jednostavnih tekstualnih komandi. Korisnici će moći da naprave, recimo, planer obroka povezan sa kalendarom ili fitness aplikaciju prilagođenu ličnim ciljevima.

Nove funkcije stižu već ovog leta i biće uglavnom besplatne, dok će naprednije opcije prvo dobiti pretplatnici Google AI Pro i Ultra paketa.

Ove promene mogle bi dodatno da smanje posete medijskim sajtovima, jer će korisnici sve ređe klikćati na klasične linkove i sve češće dobijati odgovore direktno od AI sistema.

„Želimo da naprednu AI tehnologiju učinimo dostupnom što većem broju ljudi“, rekao je direktor Google-a Sundar Pičai, prenosi TechCrunch.