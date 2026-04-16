U Ulici pukovnika Milenka Pavlovića u Batajnici danas se dogodila stravična saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređen motociklista star oko 30 godina, saznajemo "Telegraf.rs".

Prema rečima očevidaca, sudar je bio silovit, a nesrećni mladić je nakon kontakta sa vozilom pao na kolovoz, nakon čega su točkovi automobila prešli direktno preko njega

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je zatekla povređenog muškarca sa veoma teškim telesnim povredama.

"Pacijent je u kritičnom stanju hitno transportovan na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi daljeg ukazivanja pomoći i dijagnostike", navodi izvor blizak istrazi.

Policija je na terenu i vrši uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Saobraćaj u ovom delu Batajnice bio je privremeno u prekidu, što je izazvalo veće gužve.

Identitet vozača motocikla i stepen njegovih povreda biće poznati nakon zvaničnog izveštaja lekara sa VMA.

BONUS VIDEO: