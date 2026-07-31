Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država mora pažljivo da raspoređuje sredstva i da nije moguće finansirati sve potrebe iz budžeta.

- Ne može država sve da subvencioniše. Ovde mora, jer je ovde siromašan narod. Ko će da plati trošak mobilne apoteke? Da li će to da se izrazi kroz cenu leka ili mora država? I dođemo do zaključka – država. Ali ne može država baš sve - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da svakodnevno prati stanje javnih finansija i prihode budžeta.

- Nama sada ide odlično. Čekam da vidim koliki su nam prihodi. To svaki put čekam 15. i poslednjeg dana u mesecu. I kako da se radujem kada nam ode 20 odsto akcize na naftu? Nestadoše pare. Zato što svi samo kažu: "Daj država, daj država" - rekao je Vučić.

Govoreći o situaciji na svetskom tržištu energenata, predsednik je izrazio nadu da će primirje u svetu biti produženo.

- Nadam se da će ovo primirje u svetu da se produži. Ubi nas bukvalno. Dizel ne možete da kupite na tržištu. Nema dizela nigde - poručio je Vučić.