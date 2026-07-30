Arena Premium 1

06.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 2. Kola

07.00  Crvena zvezda – Vojvodina Fudbal

09.00  Liga Nacija Odbojka Liga Nacija: Italija – SAD

11.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

11.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: OFK Beograd – Radnik

13.30  Odbojka Liga Nacija: Poljska – Ukrajina

15.30  Polufinale. Francuska – Španija Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo

17.45  Fudbal UEFA Liga šampiona: Crvena zvezda – Larne, Kvalifikacije

19.45  Arena Studio

20.15  Fudbal UEFA Liga konferencija: Una Štrasen - Partizan, kvalifikacije

22.30  Fudbal UEFA Liga Konferencija: Ajaks – Vojvodina

00.30  Fudbal Brazilska liga: Corinthians - Athletico Paranaense

02.30  Fudbal Brazilska liga: Coritiba – Cruzeiro

 

Arena Premium 2

06.30  Odbojka Liga Nacija: Slovenija - Turska

08.30  Mobil Auto

09.00  Moto Sport Indianapolis Naskar kup

12.30  Moto Sport Trka Formula 1: Mađarska

15.00  Odbojka Liga Nacija: Italija - SAD

17.00  Odbojka Liga Nacija: Poljska - Ukrajina

19.00  Košarka Put Šampiona VTB liga: CSKA

19.30  Košarka Evroliga: Pregled sezone

20.00  Fudbal UEFA Liga Konferencija: Ajaks – Vojvodina, kvalifikacije

22.00  Odbojka Liga Nacija: Japan – Kina

00.00  Fudbal UEFA Liga Evrope: Braga – Železničar, kvalifikacije

 

Eurosport 1

05.00  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana

08.00  Snuker: Šangaj Masters, četvrtfinala

11.30  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3

13.00  Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur

13.30  Biciklizam: AIN tur, muškarci, Etapa 2

14.30  Biciklizam: AIN tur, muškarci, Etapa 3

16.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci, Etapa 2

17.45  Biciklizam: AIN tur, muškarci, Etapa 3

18.45  Mačevanje: Hong Kong, Dan 6

20.00  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 4

22.45  Mačevanje: Hong Kong, Dan 6