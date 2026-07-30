Arena Premium 1
06.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 2. Kola
07.00 Crvena zvezda – Vojvodina Fudbal
09.00 Liga Nacija Odbojka Liga Nacija: Italija – SAD
11.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
11.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: OFK Beograd – Radnik
13.30 Odbojka Liga Nacija: Poljska – Ukrajina
15.30 Polufinale. Francuska – Španija Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo
17.45 Fudbal UEFA Liga šampiona: Crvena zvezda – Larne, Kvalifikacije
19.45 Arena Studio
20.15 Fudbal UEFA Liga konferencija: Una Štrasen - Partizan, kvalifikacije
22.30 Fudbal UEFA Liga Konferencija: Ajaks – Vojvodina
00.30 Fudbal Brazilska liga: Corinthians - Athletico Paranaense
02.30 Fudbal Brazilska liga: Coritiba – Cruzeiro
Arena Premium 2
06.30 Odbojka Liga Nacija: Slovenija - Turska
08.30 Mobil Auto
09.00 Moto Sport Indianapolis Naskar kup
12.30 Moto Sport Trka Formula 1: Mađarska
15.00 Odbojka Liga Nacija: Italija - SAD
17.00 Odbojka Liga Nacija: Poljska - Ukrajina
19.00 Košarka Put Šampiona VTB liga: CSKA
19.30 Košarka Evroliga: Pregled sezone
20.00 Fudbal UEFA Liga Konferencija: Ajaks – Vojvodina, kvalifikacije
22.00 Odbojka Liga Nacija: Japan – Kina
00.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Braga – Železničar, kvalifikacije
Eurosport 1
05.00 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana
08.00 Snuker: Šangaj Masters, četvrtfinala
11.30 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3
13.00 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
13.30 Biciklizam: AIN tur, muškarci, Etapa 2
14.30 Biciklizam: AIN tur, muškarci, Etapa 3
16.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci, Etapa 2
17.45 Biciklizam: AIN tur, muškarci, Etapa 3
18.45 Mačevanje: Hong Kong, Dan 6
20.00 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 4
22.45 Mačevanje: Hong Kong, Dan 6
Komentari (0)