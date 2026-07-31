Dok se hrvatska obala i ovog leta puni domaćim i stranim turistima, sve više građana Hrvatske za odmor bira destinacije van zemlje. Kao jedan od najčešćih razloga navode rast troškova letovanja, zbog čega mnogi smatraju da za isti ili čak manji budžet mogu da provedu odmor u inostranstvu.

Na društvenim mrežama poslednjih godina redovno se pojavljuju objave u kojima putnici upoređuju cene smeštaja, hrane, pića i drugih usluga u Hrvatskoj sa ponudom u drugim evropskim državama. Jedna od takvih objava ovih dana izazvala je veliko interesovanje korisnika interneta.

Hrvatica Ema, koja je otputovala na odmor na špansko ostrvo Tenerife, podelila je video na TikToku u kojem je pokazala cenovnik jednog ugostiteljskog objekta. Kako je navela, najviše ju je iznenadila cena kafe, koja je, prema njenim rečima, niža nego u njenom rodnom Varaždinu.

U snimku je pokazala i pogled sa terase lokala, uz komentar da je kafa na Tenerifima jeftinija nego kod kuće, uprkos atraktivnoj turističkoj lokaciji.

Na objavljenom cenovniku vidi se da američka kafa košta 1,20 evra, „natural largo“ 1,25 evra, kafa sa mlekom 1,50 evra, dok je cena čaja 2 evra.

Ema je ispričala da je video prosledila članovima porodice i prijateljima, koji su, kako kaže, takođe bili iznenađeni razlikom u cenama. Njena objava ubrzo je prikupila veliki broj pregleda i komentara korisnika koji su podelili sopstvena iskustva sa putovanja.

Mnogi su naveli da su tokom boravka na Kanarskim ostrvima primetili da su, osim kafe, povoljniji i drugi troškovi poput goriva, smeštaja, večera u restoranima, kupovine namirnica i iznajmljivanja automobila.

Jedan od korisnika napisao je da ga je iznenadilo što je kafa na Tenerifima jeftinija nego na pojedinim drugim destinacijama koje važe za pristupačne, dok su drugi ocenili da su cene u Hrvatskoj poslednjih godina značajno porasle.

Ipak, nisu svi delili isto mišljenje. Pojedini komentatori smatraju da poređenje nije potpuno objektivno, navodeći da kvalitet kafe može da bude različit i da sama cena ne govori uvek dovoljno o ponudi.

U komentarima su se nizala i poređenja sa drugim putovanjima, pa su neki korisnici istakli da su tokom boravka na Tenerifima i Lanzaroteu primetili niže cene u odnosu na Hrvatsku, dok su drugi ocenili da domaće ugostiteljske usluge postaju sve skuplje u odnosu na prosečna primanja građana.

Objava je još jednom otvorila raspravu o troškovima letovanja i razlikama u cenama između Hrvatske i drugih popularnih turističkih destinacija. Iako iskustva putnika mogu da se razlikuju u zavisnosti od mesta koje posećuju i perioda godine, poređenja poput ovog redovno privlače pažnju korisnika društvenih mreža i podstiču diskusiju o tome gde je danas moguće letovati povoljnije, piše Kurir.