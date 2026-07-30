RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.35 Sportski dnevnik
12.55 44/20
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Srećni ljudi, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
21.00 Branilac
21.55 Kvo vadis, Živorade, film
23.20 Dnevnik
23.50 Kulturni dnevnik
00.00 Grad opasnosti, film
02.05 Dinastija, serija
02.45 Dnevnik
Najava
Kvo vadis, Živorade 21.55 RTS1
Debela dobričina Živorad bi do kraja života mirno i zadovoljno živeo na periferiji i maštao o slikarskom modelu Deni, da jednog dana nije pogurao kola svog ujaka koji je važna i uticajna ličnost. Uz ujakov blagoslov, preduzimljivi i ambiciozni Živorad počinje svoj novi životni put, zauzimajući važna mesta policijskog inspektora, direktora istraživačkog instituta, čoveka koji uzdiže poljoprivredu zemlje, poslovnog čoveka i postižući svuda neuspehe. Pošto je uspeo da "sredi" policiju, nauku i privredu, njegovi prohtevi potkrepljeni uticajem njegove sada već supruge Deni, postaju sve nezajažljiviji, a postupci sve apsurdniji. I njegova želja da se na kraju kruniše, najbolje govori o njegovoj potpunoj sreći i potpunoj ludosti. Uloge: Radmilo Ćurčić, Slobodan Aligrudić, Severin Bijelić, Ines Fančović...
RTS 2
06.05 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Šumske priredbe
08.10 U potrazi za snom
09.05 NTC kviz
10.00 Porodične priče
10.25 Radoznalci
10.50 RTS lab
11.20 Edu global
11.45 Eko minijature
11.45 Vodič kroz budućnost
12.20 Put pobednika
12.45 Kultura Srba u Hrvatskoj
13.30 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji
14.00 Slomljena strela, film
15.35 TV lica: In memoriam Olivera Katarina… kao sav normalan svet
In memoriam Nikola Bertolino 1931-2026
16.20 TV feljton Nikola Bertolino
17.00 RTS lab
17.30 Srbija na vezi: Portrei: Mila Goldner Vukov
18.05 Lov i ribolov
18.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.45 Gorka osveta, serija
19.35 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, sportski program
20.10 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Una Štrasen – Partizan, prenos
22.40 Tribina mladih – 50 godina kasnije
23.05 Au, film
00.35 55. Bemus: Najdžel Kenedi i orkestar „Virtuozi“
01.45 Gorka osveta, serija
02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.40 TV lica… kao sav normalan svet
03.20 Vodič kroz budućnost
03.50 RTS lab
Najava
Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Una Štrasen – Partizan 20.10 RTS2
Posle pobede u prvoj utakmici od 4:0 fudbalere Partizana očekuje revanš utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu Konferencije protiv lukseburškog tima Una Štrasen. Crno beli su favoriti i u drugoj utakmici jer je razlika u kvalitetu očigledna. Partizan je u drugom kolu pobedio Mačvu i to je razlog za optimizam pred duel sa timom koji osim borbenosti u Beogradu nije pokazao mnogo. Utakmica se igra u četvrtak u 20.15. Direktan prenos je na Drugom programu a komentator je Predrag Strajnić.
PINK
05.30 Novo jutro, emisija
11.00 Nasledstvo, igrana serija
12.00 Premijera, emisija
12.15 Ekskluzivno, emisija
12.30 Elita – narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – narod pita, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – narod pita, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 12.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka našeg života, igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Samo more zna, igrani film
00.45 Nova u gradu, igrani film
00.45 Najbolji san, igrana serija
Najava
Samo more zna 23.00 Prva
Ovo je priča o Krouherstovom opasnom putovanju oko sveta, ali i priča o njegovoj porodici koja je sve vreme samo čekala njegov povratak. Uloge: Rejčel Vajs, Kolin Firt.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija
15.01 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.01 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.06 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
21.06 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Svinja, igrani film
00.00 Presek
00.01 Leteći start
Najava
Svinja 22.15 B92
Roba je usamljeni tartufar koji živi u oregonskoj šumi sa svojom svinjom dresiranom za traženje tartufa. Uloge: Nikolas Kejdž, Aleks Volf, Adam Arkin.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Senka prošlosti, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Velika porodica, serija
02.00 Radio Happy
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype, info
08.00 Emisija: Sada i ovde; gost - Divna Milovanović
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate, igrana serija
11.00 Živjeti od ljubavi, film
13.00 City Hype, info
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 ABS šou
16.00 Crvena zemlja, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, info
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 Zanatlije - Tartufar
22.30 Hype intervju - Natalija DNK
23.00 Crna mušica, film
01.00 Dug moru, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.30 Brze vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Serija
21.00 Intervju
22.35 Vrata do vrata, serija
24 KITCHEN
14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar
15.00 Džejmijevi gastronomski izleti
16.30 Prijatno
17.30 Gurman za svaki dan: Slatkiši
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Meri Beri sa 90 godina: Život prepun ukusa
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 Grčka ostrva sa Džulijom Bredberi
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
07.55 Samo životinje, igrani film
09.50 Džejms Vajt, igrani film
11.15 Igračke iz budućnosti, igrani film
12.40 Maks stil, film
14.10 Bruklin, film
16.00 Nerazumni čovek, film
17.35 Lejdi Grej, film
19.20 Lolo, igrani film
21.00 Sledbenik, igrani film
22.35 Samo životinje, igrani film
00.30 Izgaranje, igrani film
02.55 Zlokobna aplikacija, film
SUPERSTAR
05.45 Klan, domaća igrana serija
06.50 Klan, domaća igrana serija
07.55 Ljubavni život Budimira Trajkovića, domaći film
09.40 Poslednji skaut, film
11.30 Fleš, igrani film
14.05 Nije nego, domaći film
15.45 Blizanac, igrani film
17.45 Opasni penzioneri 2, igrani film
19.50 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.05 Razotkrivanje, igrani film
00.20 Pobesneli Maks autoput besa, film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, igrana serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, igrana serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Bestseleri, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.20 Kontra kadar
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.40 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Sportal: MMA borci - Miloš Janičić
19.15 Scena
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
01.10 Uništiteljka, igrani film
03.05 Balkanskom ulicom
04.25 Groznica ljubavi, igrani film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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