RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.35 Sportski dnevnik

12.55 44/20

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Srećni ljudi, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

21.00 Branilac

21.55 Kvo vadis, Živorade, film

23.20 Dnevnik

23.50 Kulturni dnevnik

00.00 Grad opasnosti, film

02.05 Dinastija, serija

02.45 Dnevnik

Najava

Kvo vadis, Živorade 21.55 RTS1

Debela dobričina Živorad bi do kraja života mirno i zadovoljno živeo na periferiji i maštao o slikarskom modelu Deni, da jednog dana nije pogurao kola svog ujaka koji je važna i uticajna ličnost. Uz ujakov blagoslov, preduzimljivi i ambiciozni Živorad počinje svoj novi životni put, zauzimajući važna mesta policijskog inspektora, direktora istraživačkog instituta, čoveka koji uzdiže poljoprivredu zemlje, poslovnog čoveka i postižući svuda neuspehe. Pošto je uspeo da "sredi" policiju, nauku i privredu, njegovi prohtevi potkrepljeni uticajem njegove sada već supruge Deni, postaju sve nezajažljiviji, a postupci sve apsurdniji. I njegova želja da se na kraju kruniše, najbolje govori o njegovoj potpunoj sreći i potpunoj ludosti. Uloge: Radmilo Ćurčić, Slobodan Aligrudić, Severin Bijelić, Ines Fančović...



RTS 2

06.05 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Šumske priredbe

08.10 U potrazi za snom

09.05 NTC kviz

10.00 Porodične priče

10.25 Radoznalci

10.50 RTS lab

11.20 Edu global

11.45 Eko minijature

11.45 Vodič kroz budućnost

12.20 Put pobednika

12.45 Kultura Srba u Hrvatskoj

13.30 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji

14.00 Slomljena strela, film

15.35 TV lica: In memoriam Olivera Katarina… kao sav normalan svet

In memoriam Nikola Bertolino 1931-2026

16.20 TV feljton Nikola Bertolino

17.00 RTS lab

17.30 Srbija na vezi: Portrei: Mila Goldner Vukov

18.05 Lov i ribolov

18.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.45 Gorka osveta, serija

19.35 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, sportski program

20.10 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Una Štrasen – Partizan, prenos

22.40 Tribina mladih – 50 godina kasnije

23.05 Au, film

00.35 55. Bemus: Najdžel Kenedi i orkestar „Virtuozi“

01.45 Gorka osveta, serija

02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.40 TV lica… kao sav normalan svet

03.20 Vodič kroz budućnost

03.50 RTS lab

Najava

Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Una Štrasen – Partizan 20.10 RTS2

Posle pobede u prvoj utakmici od 4:0 fudbalere Partizana očekuje revanš utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu Konferencije protiv lukseburškog tima Una Štrasen. Crno beli su favoriti i u drugoj utakmici jer je razlika u kvalitetu očigledna. Partizan je u drugom kolu pobedio Mačvu i to je razlog za optimizam pred duel sa timom koji osim borbenosti u Beogradu nije pokazao mnogo. Utakmica se igra u četvrtak u 20.15. Direktan prenos je na Drugom programu a komentator je Predrag Strajnić.

PINK

05.30 Novo jutro, emisija

11.00 Nasledstvo, igrana serija

12.00 Premijera, emisija

12.15 Ekskluzivno, emisija

12.30 Elita – narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – narod pita, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – narod pita, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 12.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka našeg života, igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Samo more zna, igrani film

00.45 Nova u gradu, igrani film

00.45 Najbolji san, igrana serija

Najava

Samo more zna 23.00 Prva

Ovo je priča o Krouherstovom opasnom putovanju oko sveta, ali i priča o njegovoj porodici koja je sve vreme samo čekala njegov povratak. Uloge: Rejčel Vajs, Kolin Firt.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija

15.01 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.01 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.06 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

21.06 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Svinja, igrani film

00.00 Presek

00.01 Leteći start

Najava

Svinja 22.15 B92

Roba je usamljeni tartufar koji živi u oregonskoj šumi sa svojom svinjom dresiranom za traženje tartufa. Uloge: Nikolas Kejdž, Aleks Volf, Adam Arkin.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Senka prošlosti, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Velika porodica, serija

02.00 Radio Happy

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype, info

08.00 Emisija: Sada i ovde; gost - Divna Milovanović

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate, igrana serija

11.00 Živjeti od ljubavi, film

13.00 City Hype, info

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 ABS šou

16.00 Crvena zemlja, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, info

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 Zanatlije - Tartufar

22.30 Hype intervju - Natalija DNK

23.00 Crna mušica, film

01.00 Dug moru, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.30 Brze vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Serija

21.00 Intervju

22.35 Vrata do vrata, serija

24 KITCHEN

14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar

15.00 Džejmijevi gastronomski izleti

16.30 Prijatno

17.30 Gurman za svaki dan: Slatkiši

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Meri Beri sa 90 godina: Život prepun ukusa

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 Grčka ostrva sa Džulijom Bredberi

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

07.55 Samo životinje, igrani film

09.50 Džejms Vajt, igrani film

11.15 Igračke iz budućnosti, igrani film

12.40 Maks stil, film

14.10 Bruklin, film

16.00 Nerazumni čovek, film

17.35 Lejdi Grej, film

19.20 Lolo, igrani film

21.00 Sledbenik, igrani film

22.35 Samo životinje, igrani film

00.30 Izgaranje, igrani film

02.55 Zlokobna aplikacija, film

SUPERSTAR

05.45 Klan, domaća igrana serija

06.50 Klan, domaća igrana serija

07.55 Ljubavni život Budimira Trajkovića, domaći film

09.40 Poslednji skaut, film

11.30 Fleš, igrani film

14.05 Nije nego, domaći film

15.45 Blizanac, igrani film

17.45 Opasni penzioneri 2, igrani film

19.50 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.05 Razotkrivanje, igrani film

00.20 Pobesneli Maks autoput besa, film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, igrana serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, igrana serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Bestseleri, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.20 Kontra kadar

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.40 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Sportal: MMA borci - Miloš Janičić

19.15 Scena

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

01.10 Uništiteljka, igrani film

03.05 Balkanskom ulicom

04.25 Groznica ljubavi, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča